Daniil Medvedev: “Je n’ai rien fini de satisfait de mon service”

C’était sa première fois dans un Grand Chelem étant l’un des trois / quatre principaux favoris et Daniil Medvedev Il a remporté une victoire réussie contre un adversaire compliqué comme Frances Tiafoe. Le Russe a assisté à la presse après avoir obtenu son laissez-passer pour le deuxième tour, où il affrontera l’Espagnol Pedro Martínez Portero. Malgré la victoire, le Russe estime qu’il lui reste encore beaucoup à améliorer pour continuer d’avancer à Melbourne.

Elle dure au premier tour. “Frances est un grand joueur. Je pense que je me souviens qu’il a été tête de série dans un Slam. Je savais que ça n’allait pas être facile. Je suis content de la victoire, car c’est la chose la plus importante. Les premiers tours d’un Slam ne sont pas simples. Heureux pour avoir gagné et ne pas avoir été sur la piste pendant cinq heures. “

Ce que ça fait d’aller sur la bonne voie après ce qui a été fait à New York. “Honnêtement, je ne pense pas trop à ce que j’ai fait à l’US Open parce que j’ai eu beaucoup de tournois par la suite. Évidemment, j’ai ressenti quelque chose de différent parce que c’est la première fois de ma vie que je sors au centre d’un Slam en tant que favori. Une fois que j’ai joué contre Wawrinka à Wimbledon au premier tour mais c’est un nouveau sentiment pour moi. “

À quel niveau est-il? “Je pense que j’ai beaucoup de choses à améliorer, après ce que j’ai vu aujourd’hui. Surtout dans le service. Je n’ai rien fini de satisfait de mon service. Comme je l’ai dit, le plus important est la victoire et l’accès au deuxième tour, récupérer des sensations et tout En passant le tournoi, vous vous sentez mieux. “

Comment il décrit les conditions de la piste. “Il faisait froid aujourd’hui. Ce n’était pas trop, mais il ne faisait pas chaud. Cela a fait que le ballon n’était pas trop rapide et il m’a fallu un peu pour accélérer. Par exemple, c’était plus facile pour lui mais je fais mieux quand il fait plus chaud” car le ballon va plus vite sans avoir besoin de mon aide. J’ai dû m’adapter tactiquement pendant le jeu. Quand j’ai perdu le deuxième set, je savais que je devrais être plus agressif car il me serrait plus sur la piste. Les conditions à Melbourne changent de jour de jour et on ne sait pas comment tout se passera jeudi prochain. “

