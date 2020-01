Daniil Medvedev: “Je ne suis pas déçu, j’ai fait ce que j’ai pu”

La candidature de Daniil Medvedev dans le Open d’Australie 2020 Il a été bloqué lundi après avoir mesuré Stan Wawrinka dans un match qui a atteint trois heures et une durée. Le joueur de tennis russe, arrivé à Melbourne en quatrième position, n’a pas pu résister à la maîtrise du Suisse dans le cinquième set, a grossi sa malédiction dans ce type de scénario. Plus tard, déjà avec une déception assimilée, Daniil a expliqué lors d’une conférence de presse les sentiments avec lesquels il quitte le tournoi.

Wawrinka dit que depuis sa blessure, il n’a plus bien joué. «C’est difficile à entendre en ce moment. Je serais heureux de jouer à ce niveau dans mon prochain tournoi. Je me suis bien vu jouer, je pense que j’ai fait du bon travail pour obtenir deux sets à un, j’ai même eu quelques options au quatrième tour. Je n’avais aucune opportunité de pause, mais il était très proche lors de nombreux matchs. Là, Stan a joué incroyable, a servi incroyablement. Je pense que ce fut une bataille difficile où il était supérieur dans les premier et cinquième sets, dans les deuxième et troisième, j’étais meilleur. Dans le quatrième, c’était une sorte de set décisif, où il était vraiment bon au tie-break. »

Conscience calme. «Après cette défaite, je ne suis pas trop déçu, j’ai fait de mon mieux. Bien sûr, il aurait pu mieux jouer à certains moments, mais il a également joué et joué un grand match. Je vous souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. »

Le combat physique est allé à Wawrinka. «Pas exactement, tout comme le tennis. Il était meilleur que moi dans ce domaine, au tennis. Déjà le premier match qui était encore 0-0 était incroyable. Il a immédiatement eu une pause. Ensuite, j’ai eu quatre occasions de retourner la pause, mais je ne savais pas comment la gérer. Il n’a donc pas fait que des erreurs, il a très bien joué. Je ne pense pas que les conditions ou l’apparence physique aient été un facteur ou un problème clé. J’ai toujours bien couru, défendant des balles compliquées. Comme je l’ai dit, c’est une question de tennis. »

Équilibre de 0-6 dans les matchs à cinq sets. «Tous les matchs que j’ai eus ont été différents, dans chacun d’eux une chose différente m’est arrivée. Évidemment, ne vous sentez pas bien de n’en avoir jamais gagné. Probablement, ou du moins j’espère, vous aurez beaucoup plus de possibilités. Ne parlant que de la réunion d’aujourd’hui, il ne s’agissait ni de conditions physiques, ni de conditions mentales. Nous avons tous les deux joué un grand match, mais il était meilleur que moi, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. J’aurais peut-être pu aller un peu mieux, c’est la seule chose, même si j’ai mieux servi que lors des trois matchs précédents. Mon objectif est de faire de mon mieux tout le temps, je réussirai peut-être avec le temps. »

Les problèmes de NextGen avec les longues correspondances. «Si vous y réfléchissez, c’est normal. L’expérience est la clé de ces types de scénarios. Bien sûr, plus vous jouez de parties en cinq sets, plus vous gagnerez d’expérience, même si vous les perdez. Plus tard, lorsque vous êtes en situation de gagner deux sets à zéro, vous tenterez de gagner en trois au lieu d’atteindre le cinquième. Comme je l’ai dit, je n’aime pas jouer cinq sets, je suis fatigué, mais en étant là, je veux toujours gagner. Pour l’instant, je n’en ai pas gagné dans ma vie, mais j’essaierai de faire mieux la prochaine fois. »

