«Daniil Medvedev m’a fait exploser loin du terrain»

Dimanche soir, John Isner a subi l’une des pires défaites de sa carrière au RAC Arena de Perth, s’inclinant face à Daniil Medvedev 6-3, 6-1 en une heure! Ce n’est que la quatrième fois dans la carrière d’Isner qu’il n’a pas réussi à gagner plus de quatre matchs au niveau ATP, luttant du début à la fin pour propulser le Russe sur la ligne d’arrivée en seulement une heure.

John n’a tiré que quatre as et perdu près de la moitié des points dans ses matchs, ne réussissant pas à imposer ses tirs ou à attraper quelques points gratuits avec le coup initial seul contre le rival solide comme le roc qui a fait à peu près tout sur le terrain.

Le Russe a perdu 11 points dans ses matchs, repoussant les deux occasions de pause offertes à Isner et franchissant la ligne d’arrivée en un rien de temps pour déplacer son pays au-dessus. John a sauvé des points de rupture dans le troisième match du match avant que Daniil ne le casse à 3-3, clôturant le set avec une autre pause à 5-3 après un vainqueur du revers.

Présentant un retour profond après l’autre, Medvedev a pris une pause à 2-1 dans le set numéro deux, sauvant ces chances de pause dans le prochain match et forgeant un avantage 5-1 après une autre pause dans le sixième match grâce à un vainqueur en crosscourt.

Au service de la victoire, Daniil a tenu avec facilité pour sceller l’accord avec style et laisser Isner les mains vides pour la deuxième fois à la Coupe ATP après cette défaite serrée contre Casper Ruud. S’exprimant après la défaite, John a donné tout le crédit à Daniil, conscient de sa terrible forme au cours des deux dernières années et espérant une meilleure course à l’ASB Classic et à l’Open d’Australie.

“Je me suis fait botter le cul”, a déclaré Isner. “Je n’étais même pas proche. Généralement, avec mon jeu, je peux garder des matchs serrés et faire dépendre de quelques points ici ou là, mais ce n’était pas le cas contre Daniil.

Je n’ai pas servi aussi bien que je le devais, et ce fut un problème une fois que ce fut le cas. Je suis horrible en bas depuis trois, quatre ans; cette tendance se poursuit certainement en ce moment; Je joue de mon mieux aux États-Unis.

Je vais continuer à travailler; Je ne vais pas me plaindre et déplorer ma mauvaise forme en ce moment. Les choses sont assez désastreuses en ce moment pour nous ici à la Coupe ATP; il n’y a pas de doute. Mais ce n’est pas tout le malheur et la tristesse dans les vestiaires; il y a des sourires. ”