Daniil Medvedev: “Nous ne savons pas combien de temps nous resterons dans cette situation”

Le joueur de tennis russe Daniil Medvedev Il a montré un message de calme à tous ses fans, déclarant qu’il serait à Monaco pour s’entraîner jusqu’à ce que le circuit revienne jouer des tournois: “Je vais maintenant à Monaco pour m’entraîner et y passer ces semaines. Actuellement, il n’y a qu’un seul cas de coronavirus et il semble être un Je ne sais pas combien de temps nous resterons dans cette situation, mais le plus important est de rester en bonne santé. Tout se résume à ne pas se serrer la main et à se laver les mains plus fréquemment. En ce moment, le tennis est secondaire et simplement J’espère que ce virus affecte le moins de personnes possible “, a déclaré le joueur russe dans des déclarations recueillies par Tennis 365.

