Daniil Medvedev répond au commentaire de Naomi Osaka

L’ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka a exprimé son admiration pour Daniil Medvedev, qui a atteint la finale de l’US Open en 2019 et a remporté deux Masters 1000 (Cincinnati et Shanghai). Le jeune Russe a également mené son équipe lors de la première édition de l’ATP Cup (avec Karen Khachanov).

“Oui, il est très intéressant pour moi. Je ne lui ai jamais parlé dans la vraie vie, mais tout comme les choses que je vois sur Internet à son sujet”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse. Le journaliste du New York Times, Ben Rothenberg, a partagé une capture d’écran de la conversation.

Medvedev l’a retweeté en taguant Naomi Osaka. “[email protected] Je ne suis pas sûr d’être intéressant, mais j’aimerais quelques conseils sur la façon de gagner le @usopen! “, a-t-il tweeté.” Je n’essayais pas vraiment de servir aussi dur aujourd’hui, car elle était loin et je savais qu’elle obtiendrait probablement “, a déclaré Osaka à Brisbane.

“Bien sûr, il y a un inconvénient à cela, c’est que je ne reçois pas autant de points gratuits de mon service. Elle est l’une des meilleures joueuses de la tournée, donc je sais que mes as étaient inexistants ce match, mais je ne suis pas fou de la façon dont j’ai servi aujourd’hui.

Je sais que je joue comme les meilleurs joueurs du monde ici et chaque tour pour moi est vraiment difficile, donc je pense juste aux choses que je peux contrôler pendant le match. Ma réaction automatique consiste simplement à me dire que je vais mal et que je dois faire mieux, mais la plupart du temps, je pense que je dois réaliser que les meilleurs joueurs que je joue, ils vont aussi comprendre les choses. ”