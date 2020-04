Daniil Medvedev révèle la période la plus difficile de sa carrière

Au début de 2016, Daniil Medvedev était toujours classé en dehors du top 300, luttant pour passer de manière significative des juniors au tennis professionnel et n’agissant pas comme le plus dévoué des jeunes. Avec cinq victoires ATP et un titre Challenger, le jeune Russe a fait un excellent progrès dans le classement cette saison, atteignant la première finale ATP début 2017 et restant sur la bonne voie l’année prochaine ainsi que trois titres ATP et crack le top 20.

Pleinement conscient de ses capacités, Daniil est devenu l’un des joueurs à battre en 2019, remportant près de 60 matchs et atteignant les neuf finales de l’ATP, leader du Tour, les transformant en quatre titres et deux trophées Masters 1000 consécutifs qui l’ont propulsé dans le top-5 et vers la finale de l’US Open et la finale de l’ATP.

S’adressant à Derrière la raquette, Medvedev a révélé qu’il avait du mal à s’adapter au tennis professionnel après avoir quitté les juniors, à ne pas faire les bonnes choses en dehors du terrain et à avoir besoin de temps pour s’adapter aux adversaires les mieux classés et montrer son meilleur tennis à chaque fois qu’il le ferait. marcher sur le champ de bataille.

“Il y avait toujours un peu de lutte entre mon père et ma mère. Ma mère voulait que j’étudie davantage, c’est pourquoi j’étais à l’école tout en jouant au tennis jusqu’à l’âge de 18 ans. En Russie, la plupart des athlètes professionnels en ont fini avec l’école environ 12 ans.

C’est peut-être la raison pour laquelle je n’étais pas aussi bon que mes amis depuis un certain temps, mais je n’ai aucun regret. Il y a eu des matchs où j’ai perdu et tout ce que je pensais aux 100 $ supplémentaires que j’aurais pu gagner. La période la plus difficile pour moi a été le passage des juniors aux pros.

J’étais classé 13e chez les juniors, commençant à comprendre rapidement à quel point il serait difficile de passer du 700e au 300e au monde. Vous deviez économiser autant d’argent que possible tout en essayant de gagner cinq ou six contrats à terme aussi rapidement que possible pour gagner des points et de l’argent.

J’étais perdu à ce moment-là, ne sachant pas comment y parvenir avec de nombreux autres joueurs poursuivant la même chose. Je me souviens avoir parlé à Bublik en jouant à Futures à une trentaine de minutes de là où j’habitais en France. J’étais environ 700ème au monde et je lui ai demandé: “Comment devient-on même 300, cela semble impossible?” À ce jour, il se souvient de ces blagues en me voyant: “Allez, comment sommes-nous devenus top-300?” Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais que je n’étais pas professionnel, que je faisais les bonnes choses sur le terrain mais pas tant que ça en dehors.

J’irais me coucher tard, jouer à la PlayStation pendant des heures et ne pas faire attention aux petits détails. Passant du top 70 au top 5, j’étais prêt à tout consacrer au tennis et à trouver mes limites. Ce fut le moment pour moi, d’améliorer radicalement ma forme physique et de me remettre de matchs difficiles beaucoup plus confortables que lorsque j’étais junior.

Je ne sais pas toujours quoi faire mais mon équipe m’aide dans ma routine; Je n’ai pas de meilleure réponse sur la façon dont je suis passé des crampes chez les juniors aux titres consécutifs en tant que professionnel. Cela me frappe toujours quand les gens jugent sans réfléchir; c’est une chose à discuter, mais penser que votre opinion est la meilleure n’a jamais de sens.

Il y a des gens en dehors de mon entourage qui disent que je dois gagner ce match ou devenir meilleur et ça m’arrive parce que je ne joue pas au tennis pour eux. Si vous êtes heureux où que vous soyez, ne laissez personne vous dire que vous devez être meilleur.

C’était la poussée la plus importante pour moi, l’idée que j’ai toujours voulu être indépendante des autres. J’essaie de garder ma vie privée pendant mon temps libre, ce qui n’est pas facile. ”