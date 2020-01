Daniil Medvedev revient sur la victoire de Fabio Fognini à l’ATP Cup

Le Russe Daniil Medvedev était satisfait du fait qu’il ait réussi à battre le numéro 12 mondial italien Fabio Fognini à la Coupe ATP, mais il n’était pas très satisfait de la façon dont il s’était comporté lors de son premier match de la saison. Medvedev, classé n °

5 au monde, récupéré d’un début de cauchemar à son affrontement contre Fognini alors qu’il revenait d’un set down pour battre l’Italien 1-6 6-1 6-3. Après avoir perdu son service deux fois dans le premier set, Medvedev a cassé Fognini deux fois dans chacun des deux sets suivants et n’a perdu aucun match de service en route vers une victoire de retour.

“Heureux de ma victoire. Peut-être pas satisfait de certains moments de ma performance. Dans le premier set, Fabio venait de me détruire, dans le deuxième set, je devais être plus agressif. Dans le troisième set, je pouvais jouer plus défensivement parce qu’il penserait Je continuerais à être agressif et il perdrait un peu son rythme “, a déclaré Medvedev, selon George Bellshaw de Metro UK.

La victoire de Medvedev a assuré la première victoire russe à la Coupe ATP alors que Karen Khachanov a infligé une défaite en deux manches à Stefano Travaglia 7-5 6-3 dans le premier match à égalité.