Daniil Medvedev se retire d’Auckland avant le choc de Novak Djokovic

L’ASB Classic est le plus grand événement sportif professionnel masculin en Nouvelle-Zélande, organisé à Auckland depuis 1956. Il est devenu une partie de l’ère Open en 1971 et a été une étape régulière sur le Tour depuis 1974 lorsque Bjorn Borg y a remporté son premier titre ATP. .

Miloslav Mecir, Thomas Enqvist, Marcelo Rios, Gustavo Kuerten, Fernando Gonzalez, David Ferrer, Juan Martin del Potro et John Isner avaient également remporté le tournoi dans le passé et nous verrons dont le nom apparaîtra sur le trophée la semaine prochaine.

Daniil Medvedev, Fabio Fognini, Denis Shapovalov, Karen Khachanov et John Isner étaient les joueurs à signer pour jouer à Auckland juste avant l’Open d’Australie, mais la Coupe ATP était certaine de provoquer des dégâts là-bas, la tête de série Daniil Medvedev décidant de se retirer de l’ASB Classic avant le choc de samedi avec Novak Djokovic.

La Russie et la Serbie joueront pour la place lors de la finale de la Coupe ATP à Sydney et le numéro un mondial. 5 a eu suffisamment de rencontres avant Melbourne, espérant remporter deux matches de plus à la Coupe ATP et prendre un repos bien mérité la semaine prochaine.

Coup d’envoi de la saison à Perth, Daniil a battu Fabio Fognini lors du premier match et a dominé contre John Isner dans le deuxième caoutchouc pour maintenir un score parfait, permettant à l’Américain de prendre seulement quatre matchs. Dans le dernier match de groupe, Daniil a renversé Casper Ruud en deux sets, ajoutant plus de points à son décompte et menant la Russie en quart de finale où ils ont évincé l’Argentine après son triomphe sur Diego Schwartzman.

Avec ces points, Medvedev passera Dominic Thiem sur la liste ATP lundi, devenant le numéro un mondial. 4 et sécuriser l’une des quatre premières places pour éviter que Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer ne s’affrontent avant la demi-finale.