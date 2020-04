Daniil Medvedev signe la défaite la plus difficile de sa carrière

Aucune nouvelle concernant la suspension de nouveaux tournois, Daniil Medvedev passe ses journées à Montecarlo, avec son entraîneur, Gilles Cervara. Le Russe, comme il l’a reconnu dans une récente conférence sur Instagram, n’a pas voulu se mouiller ou évaluer ce que cela signifierait d’unifier les deux circuits, ainsi qu’il a reconnu que sa pire défaite s’est produite à Londres, quand il a cédé à Nadal avec 5-1 et un point match en faveur dans le troisième set.

Medvedev pense qu’il a besoin de plus d’informations sur l’impact d’une unification de circuit. “Eh bien, c’est quelque chose qui a été discuté au conseil des joueurs, je ne connais pas la situation en détail, je ne connais pas les avantages et les inconvénients, donc je ne veux pas en parler pour le moment. C’est probablement une bonne idée, mais j’ai besoin avoir plus d’informations avant de dire quoi que ce soit. “

“Plus vous êtes jeune, plus vous avez de nerfs”

Confiné à Monte-Carlo, Daniil dit qu’il se sent chanceux d’avoir une piste pour s’entraîner. “Dans mon cas on a de la chance, j’ai un court dans ma résidence, ce n’est pas très bon mais c’est quand même un court de tennis. Evidemment on ne s’entraîne pas dix heures par jour, et on ne sait pas quand aura lieu le prochain tournoi, peut-être en août ou peut-être Non. Même si je n’avais pas de piste, nous devrions continuer à nous entraîner moins bien, j’ai de la chance d’avoir une piste. “

Votre pire défaite? Un que chaque joueur prendrait pour oublier. “De tous, probablement Rafa à Londres. C’est quelque chose qui arrive très rarement. Gagner 5-1 et avoir une balle de match … Toutes les défaites sont difficiles mais c’est la plus difficile de toutes.”

Enfin, le Russe a réfléchi sur la pression et l’expérience en tant que facteur fondamental pour la contrôler et la réduire. “L’expérience est ce qui vous permet de contenir la pression aujourd’hui. Quand vous avez 14 ans, et que vous ne jouez que des matchs, vous avez la pression de vos parents, vos mains tremblent lorsque vous allez sur le terrain, comme lorsque vous jouez vos premiers matchs dans le circuit, vous allez sur la piste contre un top 50 et vous pensez que vous ne gagnerez pas un match, mais après avoir joué 100 matchs, vous pensez seulement que “si je gagne, super, sinon, je continue à travailler.” Le plus jeune, le plus nerveux. Lorsque vous accumulez de l’expérience, vous savez que vous jouez pour vous-même et vos fans, et vos fans ne vous reprochent rien, ils vous soutiennent uniquement. Vous savez que tout dépend de vous, et que vous savez ce que vous avez fait de mal et ce que vous devez faire pour le résoudre. “

