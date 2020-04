Daniil Medvedev sur la façon de faire face à l’attention du public une fois que vous devenez le meilleur joueur

La star du tennis russe Daniil Medvedev, 24 ans, dit que vous devez embrasser tout ce qui vient d’être un joueur de haut niveau. Le Russe a connu une campagne exceptionnelle en 2019, ayant atteint un total de neuf finales. Le joueur de 24 ans a remporté quatre de ces neuf matches de finale, alors qu’il a terminé deuxième à cinq reprises.

Medvedev, classé n ° 4 mondial, a remporté des titres de Masters à Cincinnati et Shanghai alors qu’il a terminé deuxième de sa première finale du Grand Chelem à l’US Open. Le Russe a également fait sa première apparition lors des finales Nitto ATP et a obtenu le meilleur classement en carrière de No.

4 dans le monde l’an dernier. “Vous ne pouvez pas rêver d’être dans le Top 10 et en même temps vous souhaiteriez jouer sur le terrain où personne ne vous regarde”, a déclaré Medvedev sur Instagram Live.

Medvedev sur la façon de faire face à l’attention du public une fois que vous devenez un acteur de premier plan:

Medvedev, qui est un joueur passionné, ne présente étonnamment pas le Mutua Madrid Open Virtual Pro. “Je ne sais pas. Soit mon agent, pour une raison quelconque, a décidé que je n’en avais pas besoin, soit je n’ai tout simplement pas été invité”, a déclaré Medvedev, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne faisait pas partie de la gamme Mutua Madrid Open Virtual Pro.