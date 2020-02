Dans les moments importants, Rafael Nadal maintient la pression mieux que les autres

L’ancien numéro 3 mondial David Ferrer dit que Rafael Nadal a un esprit différent de tout sportif qu’il a jamais vu dans sa vie, ce qui explique le succès sans précédent de l’Espagnol dans sa carrière. S’adressant à Sport 360, Ferrer, 37 ans, qui a pris sa retraite de la tournée l’année dernière, a déclaré: “Il signifie beaucoup pour le tennis.

J’ai beaucoup appris de lui et de son oncle. Il a un esprit différent de tout sportif que j’ai vu dans ma vie. Dans les moments importants, il maintient la pression mieux que les autres joueurs. Il m’impressionne chaque année. Je le regarde à la télévision ou joue contre lui et il améliore toujours son jeu – son service, sa volée et la passion avec laquelle il joue à 33 ans.

C’est incroyable. C’est bon pour moi car je suis proche de lui et je peux apprendre dans ma vie personnelle ». Depuis sa retraite du tennis, Ferrer a continué de rester impliqué dans le sport – il a succédé à Albert Costa en tant que directeur du tournoi de l’Open de Barcelone et est également impliqué dans son académie de tennis, dirigée par son frère.

«Je suis vraiment content de ce travail (en tant que directeur de tournoi). Je travaille différemment avec des joueurs de tennis. C’est bon pour moi d’être proche d’eux. Je suis très concentré sur ça. J’ai aussi mon académie de tennis avec mes partenaires et j’y vais pour aider les jeunes joueurs de tennis.

C’est bien. Ils apprennent et améliorent leur jeu et c’est très confortable pour moi ». Parlant de la nouvelle génération de joueurs, Ferrer dit qu’il ne s’inquiète pas du manque de concentration ou d’attitude de la génération actuelle.

“Je ne m’inquiète pas. Nous devons en apprendre davantage à ce sujet et prendre les bonnes choses dans l’évolution de la vie. Les mauvaises choses que nous pouvons battre. Bien sûr, la vie change chaque année. La technologie est trop rapide. Parfois, il est difficile d’accepter cela.

Tout est dans l’instant. Avant, nous devions travailler dur pour avoir quelque chose de spécial. Mais si vous le savez, vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie. Parfois, cela dépend des valeurs que votre famille proche ou vos parents vous donnent ».

L’Espagnol reste également ouvert au coaching à l’avenir, mais pour le moment, il se dit satisfait de sa vie actuelle et passe du temps avec sa famille. “Je devrais passer quelques coups de fil mais je ne suis pas intéressé maintenant.

J’ai seulement sept mois [ago]. Je veux être avec ma famille et faire des choses différentes que je ne faisais pas avant. J’apprécie vraiment ma nouvelle vie. J’ai d’autres objectifs, des objectifs importants. J’ai toujours la motivation de faire quelque chose avec le tennis parce que j’aime ce jeu. ”