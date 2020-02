«Dans mon livre, Roger Federer est le plus grand joueur de tous les temps»

Leander Paes a fait ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans en 1990, représentant son pays avec Zeeshan Ali lors de cette victoire épique sur le Japon en Coupe Davis. Trois décennies plus tard, le natif de Calcutta, 46 ans, est l’un des joueurs de double les plus décorés de l’histoire, remportant 54 titres ATP en 97 finales et célébrant près de 800 victoires sur le Tour.

Le célèbre Indien a conquis les quatre titres majeurs en double et en double mixte, ajoutant 18 couronnes majeures à son décompte et la médaille olympique en simple d’Atlanta 1996. Détenteur du record de la Coupe Davis avec 43 victoires en double, Leander a toujours été l’un des les redoutables concurrents sous le drapeau national, défendant les couleurs de l’Inde dans sept tournois olympiques consécutifs et espérant faire une dernière poussée à Tokyo cet été.

Le vétéran est prêt à jouer quelques autres événements en 2020 avant de dire ses adieux finaux, embrassant “One Last Roar” et rivalisant devant le public à Pune la semaine dernière où il a atteint le quart de finale.

S’exprimant pour Times of India, Leander a félicité Roger Federer comme le plus grand joueur de tous les temps, rappelant leur match d’Indian Wells 2000 et se souvenant à quel point il était impressionné par le revers du jeune Suisse. “Je l’ai battu aux qualifications d’Indian Wells en 2000.

Federer était un joueur à venir qui a frappé un revers contre moi avec un bras droit, droit sur la ligne qui allait comme un faisceau laser. Je n’avais jamais vu personne faire ça, pas même André Agassi. Pour moi, Federer est le plus grand joueur de tous les temps.

Rold Laver a réclamé un Grand Chelem en tant qu’amateur et pro, mais pour moi, c’est incroyable ce que Roger a accompli dans sa carrière, offrant un tennis phénoménal sur toutes les surfaces. Pourtant, je pense que Nadal surmontera son bilan du Grand Chelem. ”