Dans quelle mesure Novak Djokovic a-t-il influencé la carrière de Rafael Nadal? L’avènement du Serbe de 2008 à aujourd’hui a certainement limité les victoires de l’Espagnol et celles de Roger Federer. Djokovic a réussi à se tailler un espace extraordinaire dans le circuit ATP, à entrer dans le Big Three avec mérite et à devenir l’un des joueurs de tennis les plus forts de l’histoire du tennis.

Les défis entre Nadal et Djokovic étaient épiques: des courts en terre battue de l’Open de France aux courts en gazon de Wimbledon et sur les courts en dur, bien sûr. Si sur terre battue, Nadal mène 17-7, sur terre battue, ils ont une fiche de 2-2 (mais Nole a vaincu son rival en finale de Wimbledon en 2011).

Le défi devient très intéressant sur les terrains durs. En fait, Djokovic a mis une limite aux ambitions de l’Espagnol à droite sur les terrains durs, une surface sur laquelle Nadal peut avoir plus de regrets. Sur les terrains durs, Djokovic mène 20-7. Surtout en ATP Masters 1000, Djokovic a limité son rival.

Au Grand Chelem, Nadal mène 9-4, en finale ils sont 4-4. Sur les terrains durs, l’avènement de Djokovic a certainement influencé la carrière de Nadal, la limitant. L’Espagnol pourrait sûrement avoir plus de Majors dans sa collection, ainsi que d’autres ATP Masters 1000.

Mais surtout, il aurait peut-être un nombre très différent de victoires sur cette surface. La finale de l’Open d’Australie 2019 en a été témoin: la suprématie de Djokovic sur les terrains durs n’a laissé aucune chance à son adversaire, malgré les améliorations notables de Nadal au cours des années sur surfaces rapides.

Rafa conserve toujours son avantage sur terre battue, une surface sur laquelle, avec ou sans Djokovic, rien n’aurait changé du fait de l’évolution de sa carrière. Sur le gazon, Nole a remporté ses deux dernières rencontres, à Wimbledon: la finale 2011 et la demi-finale 2018. Ce sont aussi deux occasions manquées pour Nadal, dépassées par la supériorité de son adversaire sur cette surface.