Daria Gavrilova intègre le lavage des mains dans sa routine d’entraînement

Se laver les mains est devenu très important en ces temps pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. La joueuse de tennis australienne Daria Gavrilova a maintenant intégré le lavage des mains dans sa propre routine d’entraînement unique. Voici un aperçu de sa vidéo qu’elle a publiée sur ses comptes de médias sociaux.

Gavrilova, 26 ans, a remporté un titre en simple et deux titres en double WTA, et a en outre remporté quatre titres en simple et deux titres en double sur le circuit féminin de l’ITF.

Elle a culminé à la 20e place du classement mondial en septembre 2017 et à la 45e place du double. Gavrilova a également remporté les Jeux olympiques de la jeunesse de 2010 et l’US Open de 2010 en tant que junior, et a atteint un classement junior du plus haut niveau en carrière de n ° mondial

1 en août 2010. Elle est actuellement classée n ° 250 au monde et n’a pas joué depuis l’US Open l’an dernier en raison de blessures. Voici quelques autres tweets qu’elle a récemment publiés sur son compte de réseau social.

Utiliser cette quarantaine comme excuse pour publier ceci …

mais j’ai toujours été aussi fou que ça lol pic.twitter.com/uIsLWVAUNo – Daria Gavrilova (@Daria_gav) 3 avril 2020

Tout le monde essaie d’obtenir du papier toilette comme maintenant ….. pic.twitter.com/zWmtbZVxFB – Daria Gavrilova (@Daria_gav) 13 mars 2020