Daria Gavrilova: “Le tennis professionnel est trop compétitif”

Qu’est-il arrivé à Daria Gavrilova? Une question récurrente que nous posons généralement sur un joueur de tennis que nous n’avons pas vu sur le court depuis longtemps. L’Australienne d’origine russe ne traverse pas son meilleur moment, ni dans la section physique, ni dans la section humeur. Ceci est expliqué dans une autre lettre expansive sur le blog Derrière la raquette, écrivant toutes les blessures qu’il a dû subir la saison dernière et développant une idée qui lui trotte dans la tête depuis un certain temps. La perception que le joueur de tennis professionnel a encore de nombreuses étapes à brûler en ce qui concerne sa relation avec les autres.

La vérité est que l’histoire de Dasha ne serait pas comprise sans ces pannes spécifiques pour des raisons physiques, dès le début. «J’ai déménagé en Australie fin 2013, à l’âge de 18 ans. J’ai obtenu ma résidence peu de temps après, plus tard j’ai obtenu mon passeport en tant que citoyen. J’ai commencé officiellement à jouer en Australie en 2016. La première fois que je suis arrivé en Australie, j’ai eu une fracture du genou, juste après avoir laissé une autre blessure. La première chose que j’ai faite à mon arrivée a été d’opérer. Mes parents étaient très inquiets car à cette époque j’étais seul, dans un nouvel endroit et sur le point d’être opéré, mais là j’ai trouvé une deuxième famille avec mes nouveaux amis et mon fiancé », se souvient le Moscovite.

Mais ce n’est que le début de son histoire avec l’Australie. En ce moment, la chose la plus inquiétante est de voir les cadres WTA manquants de sa griffe et de sa personnalité. Un doute qui disparaît rapidement lorsque vous entendez de votre propre voix tous les maux que vous faites glisser. «L’année dernière, je me battais avec un tendinite, une blessure à la tendon d’Achilles et une fasciite plantaire. La force de mon tennis est mon mouvement, mais j’ai ressenti de la douleur à chaque pas que j’ai fait. Je me souviens à Wimbledon il y a un an d’avoir perdu mon premier match, me convaincant essentiellement que cela ne valait pas la peine de se battre pour la victoire, je ne le méritais pas. Je me suis complètement effondré dans le deuxième set, donc j’étais là planté jusqu’au dernier moment, où j’ai manqué de scène. Je suis rentré directement chez moi, mais j’ai vite su que ce n’était pas la bonne décision », explique le jeune homme de 26 ans.

Mais ce vol n’était pas la solution, alors il a rectifié. «Mon équipe m’attendait. Je suis revenu en pleurant, pas dans mon meilleur état. Je me suis assis, j’ai voulu me calmer, mon coach est arrivé et m’a dit de ne pas m’inquiéter, d’ignorer les questions de la presse, de ne pas être submergé par les sentiments. Je n’ai pas fait très attention, ce dont j’avais besoin était du temps libre»Pensa Gavrilova, blessé de tous côtés et ayant plus que jamais besoin d’une déconnexion. Sa tête allait demander une dernière tentative puis faire l’analyse finale.

«Malgré toutes ces émotions en moi, je les ai ignorées et j’ai décidé de jouer le saison d’argile et le US Open. Avec un peu de chance, je pourrais à nouveau aimer mon tennis. Mais cela ne s’est pas produit et, pire que tout, ma douleur s’est aggravée. Après l’US Open, je me suis assis avec mon équipe et nous avons décidé que la santé serait notre priorité, subissant une intervention pour soigner mon talon d’Achille et ma fasciite plantaire. Il y aurait six mois de congé à venir, ce qui m’a vraiment motivé à retourner au tribunal », dit-il après avoir clôturé 2019 avec un solde de 7-20. «Je pense que tout le monde a des problèmes en dehors de la piste, bien que nous n’en parlions pas, donc beaucoup de gens ne les connaissent pas. Parfois, nous ne partageons pas ces secrets avec nos amis les plus proches dans les vestiaires. En tant que joueurs de tennis, nous sommes habitués à nous protéger et à ne pas nous ouvrir aux autres, mais ce que j’ai commencé à faire cette dernière fois m’a été très utile », cela affecte encore une fois.

Enfin, Daria nous donne une dernière réflexion sur ce qu’elle pense que la joueuse de tennis professionnelle doit adapter au circuit. “Nous sommes toujours très compétitifs, même si petit à petit nous changeons de mentalité. Quand j’étais enfant, on m’a dit que je pouvais être ami avec mes rivaux et que c’était quelque chose que vous devriez garder, même si je ne m’y conformais pas complètement plus tard. J’ai toujours été une personne sympathique, je me suis fait des amis là où je suis allé, c’est quelque chose dont vous avez besoin pour ne pas vous sentir seul, car votre équipe ne vous comprendra pas toujours. Il y a un risque que vous ne trouviez pas d’empathie dans vos sentiments, il est donc important de parler avec les autres joueurs. Récemment je me suis ouvert à certains d’entre eux, j’ai aussi donné plus d’interviews, tout ça aide. Je pense que les joueurs sont toujours extrêmement compétitifs, mais j’espère que nous pourrons continuer à nous éloigner davantage de cette mentalité. »

