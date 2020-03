Daria Gavrilova parle de ses blessures et de ses combats derrière la raquette

L’Australienne Daria Gavrilova, 26 ans, est la dernière joueuse à figurer dans la série Behind the Racquet de Noah Rubin. L’Australienne, ancienne n ° 20 mondiale, n’a plus joué depuis l’US Open l’an dernier en raison de blessures et se souvient de son parcours de tennis dans la série.

“Je me souviens encore de ma première leçon, je portais une tenue de garçon parce que nous ne pouvions rien trouver d’autre qui ressemblait à une tenue de tennis. Je suis entré dans ma première leçon, l’entraîneur m’a dit de m’échauffer en faisant des tours autour du terrain.

J’ai refusé de le faire, “ça ne sert à rien parce que je ne cours contre personne, je ne vais pas simplement courir pour le plaisir”. J’avais environ six ans et demi, inutile, même incapable d’attraper une balle.

J’étais un bon apprenant visuel et je l’ai finalement compris rapidement. Je me souviens quand je rentrais chez moi en Russie quand j’étais plus jeune et je frappais toujours des balles contre le mur. Les voisins n’aimaient pas ça, mais ils n’avaient qu’à y faire face.

J’ai déménagé en Australie fin 2013, quand j’avais 18 ans. J’ai obtenu ma résidence peu de temps après et mon passeport par la suite. J’ai commencé officiellement à jouer pour l’Australie en 2016. Lorsque j’ai déménagé pour la première fois en Australie, j’avais le genou cassé, juste après avoir déchiré mon LCA.

La première chose que j’ai faite en arrivant en Australie a été de me faire opérer. Mes parents étaient très inquiets à l’idée que je sois seule, dans un nouvel endroit et pour la chirurgie. J’ai trouvé une deuxième famille ici avec mes meilleurs amis et mon fiancé.

L’année dernière, je souffrais de tendinite d’Achille et de fasciite plantaire. Ma force est mon mouvement et je n’avais que de la douleur. Je me souviens de Wimbledon l’année dernière, en jouant sur le terrain 17. J’ai perdu ce match en me convaincant que je ne méritais pas la victoire.

Je me suis alors complètement émietté dans la seconde. Je restais très près du site et j’ai immédiatement pris d’assaut. J’ai commencé à marcher vers la maison, puis je me suis retourné en sachant que ce n’était pas la bonne décision. Toute mon équipe m’attendait.

Je suis retourné pleurer, pas au bon endroit. Je me suis assis sur le banc près du centre des médias au niveau trois. Mon entraîneur est venu me voir avant que je ne devais faire des médias et m’a dit que peu importe ce qu’ils demandaient pour ne pas être submergé de sentiments.

Je l’ai un peu perdu et je leur ai dit que j’avais besoin de congé. J’ai eu toutes ces émotions mais je les ai ignorées et j’ai décidé de jouer la saison de terre battue, l’US Open et j’espère à nouveau aimer le tennis. Cet amour n’est pas revenu et ma douleur s’est aggravée.

Après l’US Open, je me suis assis avec mon équipe et nous avons décidé de prendre réellement soin de ma santé et de faire faire une procédure à mon achille et à ma fasciite plantaire. J’ai eu près de six mois de congé, ce qui a été la première chose qui a vraiment aidé ma motivation à prendre du recul sur le terrain.

Je pense que tout le monde a des problèmes hors cour, mais nous n’en parlons pas, donc peu de gens le savent. Parfois, nous ne partagerons même pas nos problèmes extra-court avec nos amis les plus proches en tournée. Je pense qu’en tant que joueurs de tennis, nous sommes tellement habitués à nous protéger et à ne pas nous ouvrir, mais le peu que j’ai commencé à faire maintenant a été utile.

Nous sommes toujours très compétitifs mais je pense que nous nous éloignons un peu de cette mentalité. Quand j’étais enfant, on m’a dit que vous ne pouviez pas être ami avec vos rivaux et rester juste avec vous-même, mais je n’ai jamais été comme ça.

J’étais toujours sympathique et je me suis fait beaucoup d’amis. Je pense que vous en avez besoin car cela devient solitaire et votre équipe ne vous comprendra pas toujours. Vous n’avez pas l’impression qu’ils peuvent se rapporter à vos sentiments. C’est là que je pense qu’il est important d’avoir d’autres joueurs avec qui parler.

Je me suis récemment ouvert à quelques-uns d’entre eux et c’est comme “Oh, mon Dieu, je te comprends”. Il y a eu plus d’interviews ces derniers temps avec des gens qui s’ouvrent et cela semble être un appel à l’aide. Je vois que les joueurs peuvent trouver plus facile de le dire rapidement dans une interview plutôt que de s’asseoir avec quelqu’un et d’obtenir de l’aide.

Je pense que nous sommes toujours extrêmement compétitifs, mais j’espère que nous pourrons nous éloigner encore plus de cette mentalité ”