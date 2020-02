Darren Cahill analyse le coaching depuis les tribunes

Important la nouveauté qui nous apporte la WTA Premier de Dubaï 2020. L’événement émirati dans sa version féminine a présenté une percée en termes de rôle des entraîneurs des joueurs dans les matchs. Et ils peuvent non seulement aller sur la piste pour conseiller leurs élèves mais ils peuvent aussi le faire depuis leur position dans les gradins, éliminant ainsi cette règle de ‘coaching«que tant de maux de tête ont donné dans le passé. L’entraîneur de la Roumaine Simona Halep, l’Australienne Darren Cahill, a exposé sa vision sur cette mise en œuvre et a évalué très positivement la mesure prise par la WTA dans la poursuite des progrès du tennis.

Qui mieux que quelqu’un comme Darren Cahill pour mettre en lumière la grande nouveauté de la WTA dans ce tournoi à Dubaï. L’Australienne forme Simona Halep dans le circuit féminin depuis de nombreuses années et sait bien ce dont le tennis et le tennis féminin ont particulièrement besoin. C’est ce que dit le site Web de la WTA. “J’adore toute la tradition du tennis et aller pas à pas moderniser les choses. Mais je pense que nous devons évoluer en tant que sport”, estime Cahill qui met sur la table une magnifique avancée en termes de règles vues dans les deux dernières éditions de la Open d’Australie. “Nous avons pu assister au bris d’égalité de 10 points avec six matches dans le cinquième set en Australie. Qui dirait quelque chose comme ça il y a 20 ans? Le meilleur que nous pouvions voir dans ce tournoi, je pense. Beaucoup de suspense et de pression pour les joueurs “explique-t-il.

L’entraîneur de Halep applaudit le rôle de la WTA qui défend l’avant-garde en termes de règles à cet égard. “En tant qu’industrie, comprendre le” coaching “dans le cadre de cette industrie du tennis, je pense qu’il est important d’évoluer et de le faire. La WTA fait du bon travail ici, je pense”, explique Cahill, qui peut découvrir cette nouvelle réalité en le premier match de son élève contre le Tunisien Ons Jabeur lors de la première du Roumain à Dubaï.

L’Australienne est claire que cette mise en place aidera le tennis féminin à continuer de progresser et que le niveau de jeu est plus élevé avec la contribution des entraîneurs et un rôle plus actif de leur part dans les matches. “Nous voulons améliorer les joueurs, améliorer notre sport, améliorer également les entraîneurs”, explique Cahill, qui souligne la raison pour laquelle par le passé les entraîneurs ont cherché des astuces pour faire de l ‘”entraînement”. “La raison pour laquelle cela a été fait à certains moments est que nous n’étions pas autorisés à sortir des tribunes, nous avons donc essayé de dissimuler des messages aux joueurs de manière cachée”, confie-t-il.

L’autre entraîneur de Simona Halep a également exprimé son point de vue à cet égard, Artemon Apostu-Efremov, qui est enthousiaste à l’idée et qu’elle se développe rapidement. “C’est une étape qui aurait déjà dû être franchie depuis longtemps. Les entraîneurs font partie du jeu”, dit-il. Et il ajoute: “Dans la grande majorité des sports, vous pouvez voir des entraîneurs interagir avec des athlètes”, dit-il.

Analysez le rôle des entraîneurs dans le cadre de l’émission de tennis. “Il est assez étrange qu’ils soient retirés du jeu lorsqu’ils sont d’une grande pertinence. Ce que la WTA a présenté aura des avantages non seulement pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs. Il sera intéressant de voir comment tout cela se développera à l’avenir. la bonne adresse “, se termine.

