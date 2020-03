Darren Cahill approuve l’US Open et critique ouvertement Roland Garros

Darren Cahill est l’une des voix les plus autorisées du tennis mondial et sa réaction après avoir su que Roland Garros Il se jouera au moins une semaine après l’US Open, c’était immédiat. Le célèbre entraîneur australien a lancé un message affirmant la nécessité d’être unis et de tenir des conversations avant de prendre des décisions importantes, soutenant la déclaration officielle donnée par le US Open dans lequel il a lancé un reproche clair au Grand Chelem français.

Ceci est une déclaration et une position appropriées concernant un futur tournoi, contrairement à nos amis de Roland Garros. Prenons une respiration, prenons notre temps, bien sûr, essayons de protéger les 4 Majors en priorité, mais réunissons-nous pour travailler ensemble dans leur ensemble. L’ATP, la WTA, l’ITF et les majors sont de mise. https://t.co/1v84z90wU6

– Darren Cahill (@darren_cahill) 17 mars 2020

