Dates clés pour organiser le tirage de Wimbledon 2020

La situation sans précédent dans le tennis aujourd’hui provoque une certaine perplexité pour de nombreux fans. Le gel du classement est quelque chose de totalement nouveau pour tout le monde et il y a des inconnues à résoudre. L’un d’eux est de savoir comment cela affecte la liste des entrées de Wimbledon 2020, ainsi que l’ordre des têtes de série. Le pégalité pour déterminer quels joueurs participeront au tirage au sort final d’un Grand Chelem six semaines avant le démarrer; dans ce cas, ce serait le 18 mai. Cependant, à ce moment-là, le classement sera le même que maintenant afin que le tournoi puisse publier la liste des participants à l’avance. Car ce que nous devrons attendre de plus en plus et être conscients de la reprise concurrentielle, c’est de ordre de semence. S’il est vrai que le Grand Chelem britannique a son propre système de pointage, il prend en compte le classement existant une semaine avant l’épreuve. Ainsi, la référence sera prise classement du 22 juin, où des changements peuvent s’être produits après la tenue des tournois de Hertogenbosch et Stuttgart (de 8 à 14) et de Queen´s et Halle (du 15 au 21).

