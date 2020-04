David Ferrer: “Cette pause fera le bien des Big 3”

Aujourd’hui, lundi 20 avril 2020, nous devrions parler de Comte de Godó. Dans une situation normale, nous communiquerions depuis Barcelone et apporterions de là tout ce qui se passerait dans le tournoi, mais la situation est assez différente. Avec tout arrêté, il faudra attendre au moins un an pour revoir le tennis à Barcelone. David ferrer, qui devait faire ses débuts en tant que directeur du tournoi, devra attendre encore un an pour “débuter” dans son nouveau poste. L’homme d’Alicante, qui a raccroché sa raquette la saison dernière, a répondu à l’appel de Mundo Deportivo, tout en participant à une conversation amusante avec Feliciano sur Instagram, donnant des détails sur son travail dans le tournoi et comment il vit la situation actuelle.

Celui de Jávea passe ces jours avec sa famille, où il essaie de rester actif autant que possible. “Je profite de l’occasion pour passer plus de temps avec ma famille. Ma femme travaille donc j’ai la responsabilité d’être avec lui. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer, j’ai tout super carré. Je fais du sport.”

En ce qui concerne la situation actuelle avec le CoVid-19, Ferrer assure qu’au début de tout, il était très attentif aux nouvelles qui sortaient tous les jours mais que ces derniers temps il a voulu se déconnecter un peu pour ne pas se saturer, “Quand vous voyez les nouvelles vous ne voyez pas Rien de positif. Il y a une semaine, je l’ai laissé parce qu’il me submerge. Il arrive un moment où vous dites que vous allez essayer de profiter de votre temps avec votre famille et d’être positif. Ces choses vous font apprécier davantage ce que vous avez. “

Le Coronavirus nous a empêché de profiter d’une édition qui promettait beaucoup et c’est que l’image que le comte de Godó avait était absolument spectaculaire, avec la présence de plusieurs Top 10 tels que Rafa Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas. “Espérons que d’ici 2021, nous pourrons répéter la liste. C’était spectaculaire. Quant au Top 10, le meilleur de l’histoire du tournoi. Nous avons la chance que de nombreux joueurs de tennis veuillent venir. Barcelone aura toujours une grande table garantie. Pour moi, c’est la meilleure Circuit ATP 500. “

Comme beaucoup d’autres professionnels du monde du tennis, Ferru a également du mal à revoir le tennis en 2020. La situation est tellement différente dans tant de pays et avec autant de personnes infectées dans le monde, il est difficile d’envisager un retour sur les pistes à court / moyen terme. “Ce sera compliqué. Je pense que ce ne sera pas facile de voir un événement avec autant de joueurs et de public de tant de pays.”

En ce qui concerne qui peut le plus blesser cette “année perdue”, Ferrer pense que pour Federer, Nadal et Djokovic, cette pause peut être utile. “Sur le plan mental et physique, ce repos sera bon pour eux. Pour eux, ce sera comme recommencer reposé. Pour les jeunes, cette pause ne sera pas si importante. Ce sera plus facile pour eux de revenir. Pour ceux qui ont une famille, défendre des points et Il ne facture pas économiquement, il vous en coûtera pour commencer. “

Enfin, celui de Jávea a expliqué pourquoi il n’a rejoint le poste que pour un an. “Je ne voudrais pas me précipiter dans la décision de renouveler plus longtemps. Je voudrais pouvoir évaluer et que le Board n’a aucune obligation, ni pour sa part ni pour la mienne. Barcelone est un tournoi que j’aime beaucoup”, a déclaré David, qui a également offert son point de vue sur la chose la plus difficile que vous rencontrez en tant que directeur du tournoi de Barcelone. “Lorsque vous parlez à l’environnement du joueur de tennis, il y a des situations que vous ne contrôlez pas vraiment. Au début, cela surprend, mais ensuite vous le comprenez. Ce sont très peu de cas.”

