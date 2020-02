David Ferrer parle de Rafa Nadal comme référence historique

David Ferrer C’est là où il veut être. Près du tennis, en contact direct, depuis une position où vous pouvez apporter une expérience énorme et une sensation concrète avec le joueur. Dans une récente conversation avec “ Sport360 ”, l’Alicante apprécie sa position actuelle en tant que directeur du comte de Godó, répond à la possibilité d’être entraîneur, apprécie le tempérament et l’esprit inépuisables de Rafael Nadal et souligne son optimisme avec le format de la Coupe Davis et la nécessité d’unifier les deux compétitions.

Nadal, avec qui il a joué à un jeu pour promouvoir l’académie de Rafa au Koweït, a toujours fait référence à David. «Rafa signifie beaucoup pour le tennis. J’ai beaucoup appris de lui et de son oncle. Il a un esprit différent de tout athlète que j’ai vu dans ma vie. Dans les moments importants, il maintient la pression mieux que les autres joueurs. Cela m’impressionne chaque année. Je le vois à la télévision ou quand je jouais contre lui et il améliore toujours son jeu: son service, sa volée et la passion avec laquelle il joue à 33 ans. C’est incroyable. C’est bon pour moi car je suis proche de lui et je peux apprendre dans ma vie personnelle. “

Ferru ne cache pas qu’il est content de ses premiers pas en dehors de l’activité. «Je suis vraiment content de ce travail. Je suis dans une position différente en travaillant avec des joueurs de tennis et c’est bon pour moi d’être proche d’eux. Je suis très concentré là-dessus. J’ai aussi mon académie de tennis avec mes partenaires et j’y vais pour aider les jeunes joueurs de tennis. C’est agréable. Ils apprennent et améliorent leur jeu et c’est très confortable pour moi. “

Entraîneur? Pour l’instant, David n’y pense pas. «Je devrais passer quelques coups de fil mais maintenant je ne suis plus intéressé. Je n’ai terminé que sept mois auparavant. Je veux être avec ma famille et faire des choses différentes que je n’avais pas faites auparavant. J’apprécie vraiment ma nouvelle vie. J’ai d’autres objectifs importants. J’ai toujours la motivation de faire quelque chose au tennis parce que j’aime ce jeu. “

La Coupe Davis, une compétition qui devra être polie. «J’aime le format. Le problème est que la première année n’est jamais facile pour tout le monde d’être heureux. C’est normal. En fin de compte, ce sera bon pour les joueurs de tennis, car vous pouvez voir les meilleurs joueurs du monde jouer les uns contre les autres. La Coupe Davis est un trophée historique et important pour tout le monde et l’ATP et l’ITF peuvent l’améliorer ensemble. Chaque année, cela augmentera et améliorera la concurrence. “

