David Ferrer parle du circuit en 2020

Bien qu’il ne soit plus actif, David ferrer C’est un autre de ceux qui ont souffert de la crise de Covid-19. Directeur du Comte de Godó, il y a quelques semaines, il a été annoncé que la tournée sur terre battue était complètement annulée, à l’exception de Roland Garros, qui pourrait avoir sa chance après l’US Open. L’homme d’Alicante a discuté avec Radio Marca de la situation actuelle et de sa vision des prochains mois sur le circuit et dans la vie en général.

Sa première année hors des pistes et comment il se souvient de ses adieux. “C’est mon premier anniversaire sans être joueur, mais je peux déjà le voir un peu éloigné, une année s’est écoulée, je regarde des matchs de tennis, même en regardant mes anciens matchs et je suis heureux de les voir, mais ce n’est plus quelque chose qui me manque, pour être honnête. le niveau personnel cette année a été positif, avec cette nomination en tant que directeur du Godó, et c’est dommage que nous n’ayons pas pu faire ses débuts, mais au final c’est la moindre des choses, je le serai à un autre moment, l’important est de s’en sortir le mieux possible et que le plus de vies possible soient sauvées. “

“J’espère que nous savons comment tout valoriser mieux après tout cela”

“Les adieux, les tournois auxquels j’ai joué … Je suis très content de la façon dont tout s’est passé et de la façon dont j’ai dit au revoir. Je voulais finir dans le bon sens, et j’ai pu le faire, j’ai battu Zverev, qui était parmi les 10 premiers, j’ai battu Bautista, J’ai joué à un bon niveau et c’est pourquoi je suis content d’avoir quitté le tennis de cette façon et avec l’amour des gens, je ne m’attendais pas à un aussi bon accueil de la part des gens. “

La vie après cette crise de coronavirus. “Cela va changer notre comportement et notre mode de vie, et je crois et j’espère que c’est pour le mieux. Que tout est plus positif, sachant valoriser, ne pas être aussi stressé et être plus favorable à tous. Parfois, je suis désolé que même dans des moments comme celui-ci, il y a une confrontation sociale, il est maintenant temps de se soutenir mutuellement. “

Et le tennis va-t-il changer en 2021?. “Je pense que le tennis sera également affecté et changera, je vois qu’il est difficile de jouer cette année. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure mais le tennis est finalement un sport mondial et dans certains domaines, ils peuvent récupérer mais déclencher une autre crise dans d’autres. Je vois cela difficile d’avoir 100% tout contrôlé pour que vous puissiez jouer un tournoi de tennis en toute normalité. “

