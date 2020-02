David Goffin espère déloger Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic

Après s’être sorti d’un match délicat contre le Kazakhstan, Alexander Bublik, David Goffin a annoncé ses ambitions pour la saison qui vient de commencer. 2020 serait une année de transition et, même si Novak Djokovic a vidé un peu de l’espoir général sur le circuit ATP en se confirmant maître d’au moins un des Grands Chelems, les rumeurs disent que la domination des Big Three pourrait implacable un peu et d’autres joueurs pourraient obtenir une plus grande part du gâteau dans les prochains mois.

Le meilleur joueur de Belgique vise au moins cet objectif. “Il y a des coups sûrs à jouer, mais cela dépend où”, a-t-il déclaré après être entré en quart de finale de l’ATP 250 à Montpellier, selon We Love Tennis.

«Au Grand Chelem, ça pourrait être difficile. Les Big 3 seront toujours là et il sera difficile de les déloger. J’espère que je suis dans le bon train [to do so]. Je suis n ° 10 mondial, donc je veux rester ici et je ferai tout pour ça.

Je vais essayer de faire de belles choses, de bonnes courses dans les grands tournois, parce que c’est mon objectif et de me rapprocher de plus en plus du sommet, si je peux y arriver. ”