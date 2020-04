David Goffin félicite Novak Djokovic et Vasek Pospisil pour leur travail au sein du Conseil des joueurs de l’ATP

Le Belge David Goffin est satisfait du travail numéro un que Novak Djokovic et le Canadien Vasek Pospisil occupent au sein du ATP Player Council. Le jeu de tennis est confronté à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, car la pandémie de coronavirus a causé beaucoup de problèmes et de nombreuses questions restent sans réponse.

Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 13 juillet au moins, annulant effectivement la saison des herbes. Les meilleurs joueurs peuvent passer des mois sans jouer car ils iront bien, mais certains craignent que les professionnels de niveau inférieur puissent faire face à des difficultés financières pendant la suspension du Tour.

Plusieurs joueurs ont appelé les principales instances de tennis à soutenir financièrement les plus touchés par la suspension du Tour. «Nous voulons tous le bien du Tour et des joueurs. Novak Djokovic et Vasek Pospisil nous représentent bien.

Ce sont eux à l’avant avec l’ATP “, a déclaré Goffin à 7sur7. L’ATP et la WTA ont décidé de geler le classement pendant la suspension du Tour et Goffin dit que cela a peut-être été injuste pour certains joueurs, mais c’était quand même la bonne chose à faire en cette situation.

“C’était injuste pour certains. Mais le plus raisonnable était de figer le classement. Nous verrons, il y aura sûrement des adaptations à la reprise du Tour”, a expliqué Goffin. Goffin, qui a atteint le plus haut niveau de carrière de No.

7e au monde en 2017, est désormais classé n ° 10. Goffin a surpris Rafael Nadal à la Coupe ATP et a remporté deux matchs de plus lors de l’événement inaugural, mais n’a pas réussi à faire une course profonde à l’Open d’Australie car il a été battu au troisième tour à Melbourne Park. Goffin a réalisé le meilleur résultat de la saison à Montpellier, où il a atteint la demi-finale avant de s’incliner face au Pospisil.