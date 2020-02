David Goffin, Gael Monfils et Filip Krajinovic atteignent les demi-finales

David Goffin, Gael Monfils, Filip Krajinovic et Vasek Pospisil concourront pour le titre à Montpellier samedi et dimanche après avoir battu leurs rivaux en quart de finale. Goffin a eu besoin d’une heure et 38 minutes pour renvoyer Pierre-Hugues Herbert 6-4, 7-6, prenant quatre points de plus que l’adversaire dans ce qui était une rencontre serrée puissante.

Le Belge a perdu une fois son service et a produit deux matchs de retour réussis pour franchir la ligne d’arrivée en deux sets, prévalant dans les moments cruciaux pour rester sur la trajectoire du premier titre ATP depuis Tokyo 2017. Les deux joueurs ont du mal à endurer des matchs difficiles en service d’ouverture, repoussant cinq occasions de pause au total avant que Goffin ne s’empare d’une pause à 2-2 à la suite d’une erreur de coup droit du Français.

Servant pour le set à 5-4, David a tenu avec un gagnant du service pour sécuriser l’ouvreur, espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Au lieu de cela, Herbert a marqué une pause dans le quatrième match du deuxième set, se donnant un avantage de 4-1 avant que David ne revienne dans le septième match pour revenir du côté positif du tableau de bord.

Le set est entré dans un tie-break après cinq prises de commandement des deux côtés, avec Goffin qui a obtenu quatre mini-breaks pour prendre le breaker 7-5 et s’assurer la place en demi-finale. La tête de série Gael Monfils a battu Norbert Gombos 6-3, 6-4 en une heure et 12 minutes, repoussant cinq des six occasions de pause et marquant trois pauses pour contrôler le tableau de bord et passer en un rien de temps.

Gael a pris le meilleur départ possible lorsqu’il a éclaté d’amour lors du deuxième match suite à une double faute du Slovaque qui a forcé une erreur de l’adversaire le mieux classé à retirer la pause au cinquième match et à réduire le déficit. Monfils a décroché une autre pause à 4-3 lorsque Gombos a pulvérisé une erreur de revers, clôturant le set avec un vainqueur de service lors du prochain match.

Le moment décisif du deuxième set est venu dans le troisième match lorsque Norbert a perdu le service, gaspillant ses opportunités dans les matchs huit et dix et permettant à Monfils de saisir la cinquième balle de match et de rester en lice pour le troisième titre ici à Montpellier.

Filip Krajinovic a également marqué une victoire rapide, renversant Grégoire Barrère 6-2, 7-5 en une heure et 14 minutes. Le Serbe a perdu 12 points en dix matchs de service, repoussant les deux points de rupture auxquels il a fait face et volant le service du Français à trois reprises pour contrôler le tableau de bord et se déplacer vers le haut avant le deuxième set tie-break.

Vasek Pospisil et Richard Gasquet sont restés sur le terrain pendant environ 30 minutes avant que Richard ne se retire en raison d’une blessure alors qu’il traînait 6-1, 1-0, propulsant Vasek dans la première demi-finale de l’ATP depuis Valence 2015.