David Haggerty: “Cette pause a eu un impact énorme sur le monde du tennis”

La pandémie de coronavirus continue d’être le sujet dont tout le monde a le plus parlé ces derniers jours. Le président de l’ITF, David Haggerty Il était assez déçu par ce qui se passait en ce moment: “En février, l’ITF a créé une équipe spécialisée à Covid-19 pour découvrir les détails de la maladie et ce qui pourrait arriver. Le calendrier du tennis a été reporté pour éviter les maux plus élevé pour les joueurs de tennis et les fans. Cette pause a eu un impact énorme sur le monde du tennis. Nous sommes désolés pour les joueurs, pour les tournois et évidemment pour les spectateurs. Il doit être très difficile de passer ces moments à la maison sans pouvoir regarder le tennis ” .

