David Lee révèle l’indulgence Sweet Tooth de Caroline Wozniacki

David Lee, l’ancien joueur de la NBA et époux de la star du tennis Caroline Wozniacki a révélé que l’ancien n ° 1 mondial avait une dent sucrée majeure. La Danoise a battu l’Américaine Kristie Ahn au premier tour de l’Open d’Australie lundi en deux sets 6-1, 6-3 dans ce qui serait son dernier tournoi de tennis professionnel.

Elle a annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière, affirmant que l’Open d’Australie serait son dernier tournoi. Lee, qui est avec le Danois depuis 2017, a révélé que Wozniacki mangeait apparemment un sac de bonbons tous les jours.

“Je pense que quelque chose qui surprendrait les gens, c’est qu’elle est en très bonne forme et que l’une de ses forces tout au long de sa carrière est de survivre à ses adversaires. Dans ces trois matches de set, je pense qu’elle est aussi bonne que quiconque, mais la plus grande chose qu’elle a est elle aime manger des bonbons.

Et donc, de toutes les choses qu’elle fait en matière de discipline, et elle est aussi disciplinée que n’importe qui en tournée, je pense qu’elle mange environ un sac de bonbons par jour. Je lui dis tout le temps “J’aimerais pouvoir manger ce bonbon et ressembler à toi regarder et jouer comme toi”

Le fait le plus surprenant sur @CaroWozniacki est très doux sweet @ Dlee042 😂 pic.twitter.com/G1RHhT2l51 – WTA (@WTA) 20 janvier 2020

Mon mari m’appelle 😂😂🍭🍬🍿 https://t.co/4z96bZszCQ – Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 20 janvier 2020