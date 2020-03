David Nalbandián parle de l’état du tennis actuel

Le roi David Peu de joueurs de tennis ont gagné un vrai surnom grâce à leur tennis. Tous ceux qui ont vu jouer Nalbandian ils savaient que de cet argentin germaient souvent des doses de talents authentiques. Vainqueur de la Masters Cup de Shanghai, avec 11 titres ATP et finaliste de Wimbledon, le fer de lance du tennis argentin depuis de nombreuses années reste sept ans après sa retraite du tennis.

Le temps a passé et les priorités de Nalbandian sont déjà très différentes. Dans sa dernière interview, donnée à Libero, David est sobre et calme. Pour le moment pas pressé d’être à nouveau lié au tennis Et profitez de votre famille et de vos amis. “La famille est très bonne, les garçons grandissent parfaitement. Aujourd’hui, j’aime d’autres sports, comme le paddle-tennis. C’est un sport très différent du tennis en termes de technique: je suis tombé en douceur car je n’ai pas trop à courir.” Il est peut-être facile de parler avec la sagesse que vous procurent les années hors circuit. Mais personne comme David ne sait ce que c’est d’être pleinement impliqué dans le maelström du sport de raquette; surtout si vous venez du continent sud-américain. “Le circuit vous sature très rapidement et il est très difficile de le garder dans le temps, surtout lorsque vous êtes sud-américain et que vous vivez si loin de l’endroit où le circuit se déplace habituellement.” Les Européens et les Américains ont plus d’avantages que nous; Tous les voyages pour nous sont très longs, ils sont plus courts. C’est pourquoi, après avoir passé douze, quinze ans sur le circuit, tout devient beaucoup plus lourd. “

Loin des tribunaux, Nalbandián aborde le présent sous un angle différent. Bien sûr, il est très clair que tout ce que le tennis vous donne n’est substituable à rien des années plus tard: “La pression et la responsabilité que vous avez lorsque vous jouez sont très grandes. Vous représentez votre pays, vous compétitionnez et vous vous entraînez tous les jours, c’est un travail. Après la retraite, vous abaissez totalement les décibels et commencez un autre style de vie, une autre histoire. Je cours en rallye et avec ça je peux remplacer un peu l’adrénaline de la compétition, mais d’un côté beaucoup plus amateur; c’est une chose très différente par rapport au sport professionnel. “

Concentré sur le quotidien et ses passions, Nalbandian ne suit pas si souvent les tenants et les aboutissants du circuit. Malgré cela, avec l’expérience d’être hors du terrain, il fait une évaluation du moment que le tennis actuel traverse. “En réalité Je suis parti parce que l’épaule ne m’a pas permis de continuer à jouer. (…) Je n’ai pas trop voyagé après ma retraite, il est donc difficile de faire une comparaison. Ce que je vois, c’est que les jeunes ont un tennis avec beaucoup plus de puissance mais avec beaucoup moins de tactique et beaucoup moins de tête. C’est là qu’ils font la différence avec les plus grands“Après avoir vécu avec les trois monstres et avoir réussi à battre les deux (réalisant l’exploit, en fait, dans le même tournoi), peu de voix plus autorisées que David à révéler ce qui les rend différentes.” Federer , Nadal et Djokovic sont uniques. Depuis des années, ils doivent être les trois seuls de l’histoire à jouer à ce niveau depuis si longtemps. On a été là-dedans et connaît le sacrifice que cela nécessite. Ils ont eu de la chance avec des blessures, car ils en ont relativement peu. Rafa a souffert plus que Nole et Roger mais toujours là, également avec un calendrier plus limité. Les plus admirables sont les motivation et désir qu’ils doivent rester là-haut. “

Enfin, le joueur de tennis Unquillo exclut un éventuel retour sur le circuit en tant qu’entraîneur: “Je ne veux pas vraiment voyager à nouveau. Je dis toujours que pour être entraîneur, il faut faire pratiquement la même vie que vous faites en tant que joueuret vous ne pouvez pas faire un travail sérieux si vous n’êtes entraîneur que huit semaines par an. Là, j’ai une ambiguïté: je pense que je pourrais aider quelqu’un, mais si je veux bien le faire, je dois passer beaucoup de temps. Et aujourd’hui, je vais bien, je profite de la famille. ”

