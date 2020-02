La paire de doubles formée par les Espagnols Alejandro Davidovich et Roberto Carballés ils ont réussi à se proclamer champions de l’ATP 250 de Santiago du Chili, en battant en grande finale le duo formé par le Salvadorien Marcelo Arevalo et le Britannique Jonny O’Mara 7-6 (3) et 6-1, dans un match où le couple L’hispanique est passé de moins en plus au fil des minutes, réalisant ainsi leur première victoire ensemble en couple.

