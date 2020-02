Ce fut une véritable bataille entre Alejandro Davidovich Fokina et Thiago Seyboth Wild. Au premier tour de la Rio Open 2020, l’un des matchs les plus intenses et dramatiques de cette première partie de la saison a été mis en scène. Le Brésilien a gagné en trois sets fous, avec le score final de 5-7 7-6 (3) 7-5, après près de quatre heures de jeu.

À certains moments du match, le défi était vraiment dramatique, les deux joueurs ayant changé ensemble! Voici les meilleurs moments.