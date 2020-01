Davidovich: “Gombos m’a forcé à combattre chaque balle”

Le joueur de tennis espagnol Alejandro Davidovich Il était très heureux de pouvoir ajouter son premier triomphe en Grand Chelem, battant au premier tour de l’Open d’Australie contre le Slovaque Norbert Gombos: “Ce fut un match d’une grande émotion et intensité, puisque Gombos a très bien joué et j’ai Il a forcé chaque balle à se battre comme si c’était la dernière. Je me suis entraîné très dur pour arriver ici et faire de mon mieux pour obtenir des victoires importantes comme aujourd’hui. Je ne joue généralement pas à des jeux au meilleur des cinq sets, mais aujourd’hui je pense J’ai réussi “, a déclaré Davidovich qui jouera au deuxième tour contre Diego Schwartzman:” J’ai toujours rêvé de jouer contre les meilleurs joueurs de tennis dans des tournois de ce calibre, et maintenant j’aurai l’occasion de le faire contre un joueur comme Schwartzman. Je ne sais pas si je jouerai demain ou passé, mais je devrai être préparé pour ce match “, a déclaré le joueur de Malaga à Eurosport.

