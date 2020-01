Davidovich: “Je pars avec bon goût, c’est une expérience d’avenir”

J’ai coupé le voyage de Alejandro Davidovich pour lui Open d’Australie mais plus qu’intéressant pour son évolution en tant que joueur de tennis. Le Malaga l’a exprimé aux micros d’Eurosport à Melbourne où il a analysé son affrontement contre Dieg Schwartzman, qui l’a battu en trois manches. “Il a été plus fort que moi, j’ai beaucoup échoué à cause du vent. En tout cas j’ai bon goût dans la bouche après avoir passé le premier tour d’un Grand Chelem, c’est beaucoup d’expérience pour l’avenir”, a expliqué Alejandro, qui Il a commenté son objectif pour cette 2020. “Je veux être proche du top 60 ou top 50 pour cette année.”

