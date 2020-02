Dayana Yastremska bat la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin

Sofia Kenin, 21 ans, est dans le top 5 pour la première fois cette semaine, remportant le titre de l’Open d’Australie et devenant soudain celle à surveiller. L’Américain n’a pas encore trouvé le moyen de faire face à cette pression, subissant des pertes précoces à Dubaï et à Doha face à de jeunes rivaux dangereux et gâchant un peu la magie produite à Melbourne.

Elena Rybakina l’a emmenée à Dubaï et c’est une autre étoile montante d’Europe de l’Est, Dayana Yastremska, qui a dominé Kenin à Doha, marquant un triomphe de 6-3, 7-6 en une heure et 35 minutes. Ils ont partagé leurs victoires à Wimbledon et à Toronto l’an dernier et c’est l’Ukrainien qui a eu l’avantage cette fois, obtenant 13 as et repoussant quatre occasions de pause sur six pour maintenir la pression sur Sofia.

L’Américaine a perdu 46% des points dans ses matchs, se brisant trois fois et ratant une occasion de prolonger la rencontre après avoir perdu ce deuxième set tie-break. Servant à 1-1, Dayana a fustigé deux vainqueurs de service pour sortir de prison et éviter un échec précoce, gagnant une pause amoureuse dans le prochain match avec un gagnant de retour pour se déplacer 3-1 devant.

Yastremska a confirmé la pause avec un as qui l’a propulsée 4-1, produisant un autre service solide pour rester en tête dans le septième match et clôturant le premier match avec un autre service non retourné à 5-3, offrant un tennis solide comme un roc pour se déplacer devant juste après plus de 30 minutes.

Sofia a commencé à mieux frapper dans le set numéro deux, obtenant une pause dans le deuxième match et forgeant un avantage 3-0 avec une gagnante de service qui l’a gardée en sécurité pour le moment. Dayana a tenu à 15 après un autre point rapide pour réduire le déficit, ramenant la pause avec un gagnant de retour et égalisant le score à 3-3 avec un revers en bas de la ligne, devenant un favori dans la deuxième partie de l’ensemble.

Avec l’élan de son côté, Yastremska a effectué une autre pause dans le septième match pour se placer devant, marquant quatre matchs consécutifs et ayant la ligne d’arrivée en vue. Servant pour la victoire à 5-4, Dayana a frappé une double faute pour donner le service et garder Kenin en vie, les deux joueurs ayant bien servi dans les matchs 11 et 12 pour atteindre un bris d’égalité où la pression était sur l’américain.

Restée calme et agressive, Dayana a forcé une erreur de Sofia à se déplacer 4-1 devant, créant quatre balles de match à 6-2 et saisissant le troisième pour avancer dans le troisième tour où elle joue contre le finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza.