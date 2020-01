Dayana Yastremska dépasse Aryna Sabalenka pour atteindre la finale

Dans la première demi-finale de l’épreuve WTA Premier à Adélaïde, Dayana Yastremska, âgée de 19 ans, a battu Aryna Sabalenka 6-4, 7-6 en une heure et 44 minutes, avançant dans le quatrième match pour le titre WTA et le premier à ce niveau.

Une adolescente a joué au tennis cette semaine sous l’œil de Sascha Bajin, produisant presque tout de son riche arsenal et s’éloignant à seulement 50 points de la place du top 20, essayant de devenir le deuxième joueur né en 2000 ou après. dans ce groupe après Bianca Andreescu.

C’était la troisième rencontre entre Yastremska et Sabalenka et la troisième victoire de l’Ukrainien qui n’a dû jouer que contre deux occasions de pause. Dominant avec son premier service, Dayana s’est cassée une fois et a créé huit opportunités au retour, en saisissant deux et en scellant la transaction avec des performances fiables au deuxième set tie-break.

La plus jeune joueuse avait 25 gagnants et 30 fautes directes, gardant les points sur sa raquette et réduisant Sabalenka à 14 gagnants et 24 erreurs, prenant sept points de plus que son rival et attendant Ashleigh Barty ou Danielle Collins dans le match pour le titre.

Dayana a frappé la zone dès le début, trouvant ses coups et délivrant une bonne prise après l’autre pour maintenir la pression de l’autre côté du filet. Aryna a survécu à trois occasions de pause dans le troisième match avant que Yastremska ne s’empare d’une pause deux matchs plus tard à la suite d’une erreur de revers du Biélorusse.

Un vainqueur de coup droit croisé a confirmé la pause de l’Ukrainien lors du match suivant, revenant de 30-0 au dixième match pour sceller le premier match avec un as après 37 minutes. Le deuxième set s’est avéré être une affaire exténuante qui a duré près de 70 minutes, bien que Dayana ait eu une pause tôt avec un retour en bas de la ligne vainqueur au premier match.

Servant à 1-3, Sabalenka a repoussé un point de rupture pour rester dans le match, tirant la pause dans le prochain match suite à une double faute coûteuse de Yastremska et restant au coude à coude avec l’Ukrainien dans le reste du set pour introduire un jeu décisif.

Livrant des bombes des deux ailes, Yastremska a ouvert un avantage de 4-1 avec un vainqueur en coup droit et scellé l’affaire avec un vainqueur de service à 6-4 pour réserver la place en finale, la plus grande de sa jeune carrière jusqu’à présent.