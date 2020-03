de 400 K $ à 10 M $ de dons annuels

Alors que le tennis est suspendu partout dans le monde en raison de la crise des coronavirus, nous avons pris le temps de regarder de plus près la Fondation Roger Federer, l’organisation caritative née en 2003 avec pour mission de «renforcer un monde où les enfants vivant dans la pauvreté sont capables de prendre le contrôle de leur avenir et de le façonner activement ».

Depuis 2003, l’association s’est énormément développée, mais, compte tenu du succès de Federer sur la tournée et de ses nombreuses apparitions publiques, ce n’est pas une surprise. D’après le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la fondation est passée d’environ 400000 $ en 2006 à près de 10 millions de dollars en 2018.

Il convient de noter la croissance constante des dons au fil des ans. En 2020, la Fondation Roger Federer a levé plus de 3,5 millions de dollars uniquement grâce à l’exposition Match For Africa 6 qui s’est tenue au Cap. Par conséquent, une autre année avec de grands revenus pour l’organisation caritative est en jeu.

«Actuellement, nous menons des programmes dans six pays d’Afrique australe (Botswana, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud) plus la Suisse. Depuis ses débuts, la fondation a dépensé 52 millions USD pour ses initiatives d’éducation menées dans 7 000 écoles primaires et écoles maternelles ».

revendique la fondation. Avec la fondation, Roger Federer s’est également enrichi au cours de la dernière décennie. Rien qu’en 2019, le Suisse Maestro a gagné plus de 93 millions de dollars, lui étant déclaré le joueur de tennis le mieux payé de l’année, dépassant les goûts de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Serena Williams.

Dans des moments comme ceux-ci, il est important de regarder des exemples qui montrent la puissance d’un coup de main. COVID-19 a posé beaucoup de problèmes à un grand nombre de personnes et, pour échapper à la pandémie, nous devons faire preuve de solidarité.