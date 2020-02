De Bjorn Borg à Roger Federer

L’élégance de Roger Federer ou la puissance de Rafael Nadal? L’efficacité de Novak Djokovic ou l’imprévisibilité de Stan Wawrinka? Le revers à une ou deux mains? C’est l’un des plus grands dilemmes des joueurs de tennis, en particulier dans leur jeunesse, lorsque leur tennis est encore à l’entraînement: un choix qui sera pour toujours.

Aujourd’hui, la plupart des joueurs de tennis ont un revers à deux mains, mais jusqu’à l’avènement de Bjorn Borg, tout le monde a joué le revers d’une seule main. Le Suédois a écrit l’histoire du tennis à la fin des années 70 et au début des années 80, avec 11 titres de Slam gagnés.

En plus de la rivalité historique avec John McEnroe, Borg a légué le revers à deux mains ainsi que le top-spin. À l’époque, son revers à deux mains n’était pas très élégant, mais son efficacité et sa puissance étaient dévastatrices.

Après Borg, Andre Agassi, Jim Courier, Andy Roddick, Nadal, Djokovic et Andy Murray ont également adopté ce type de revers. Aujourd’hui Federer, Wawrinka et Dominic Thiem sont parmi les grands représentants du revers à une main, les derniers bastions du tennis classique qui disparaissent malheureusement.

L’élégance du revers à une main se heurte à l’efficacité et à la puissance du revers à deux mains: le premier aura une grande vitesse, le second beaucoup plus de contrôle et beaucoup moins d’erreurs. Le choix d’un joueur de tennis en développement dépendra principalement de l’adaptation et du naturel.

Un revers à une main peut toujours devenir un revers à deux mains avec l’évolution de l’entraînement au tennis. Au contraire, il est peu probable qu’une personne utilisant le revers à deux mains revienne à l’utilisation du revers à une main. Un choc entre deux philosophies, avec plusieurs grands représentants.

De René Lacoste et Fred Perry à Rod Laver, de Borg et McEnroe à Agassi et Sampras. Aujourd’hui, ces différentes idéologies sont portées par Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal.