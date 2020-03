“De Clay Rookie à Queen Of Clay” – Maria Sharapova et son aventure avec l’Open de France

La sensation russe de tennis Maria Sharapova a eu une relation particulière avec l’argile rouge de l’Open de France. De commencer comme une recrue sur terre battue qui ne pouvait tout simplement pas trouver son équilibre sur la surface lente, pour devenir un maître sur la même surface, elle a certainement parcouru un long chemin.

En fait, si nous analysons la carrière de Maria, sa performance sur terre battue a été considérablement plus faible dans la première moitié de sa carrière. Cependant, elle a terminé sa carrière avec deux titres du Frech Open, plus que tout autre grand chelem.

En fait, l’Open de France l’a aidée à renouer avec une carrière mourante. Un joueur qui avait grandi en jouant sur des terrains durs a trouvé son amour ultime dans l’argile rouge de France. Dans cet article, nous examinons la relation particulière de Maria avec l’Open de France.

Quel a été le parcours de Maria Sharapova à l’Open de France?

Le parcours légitime de Roland-Garros commence en 2004 – la même année où elle a remporté la couronne de Wimbledon et est devenue la une des journaux. Même si ses débuts à Roland-Garros sont survenus en 2003, elle avait ensuite perdu au premier tour.

En 2004, elle a atteint les quarts de finale. Cependant, elle n’était nulle part près d’un expert en terre battue. En fait, comme le décrit un article du New York Times, elle était légère au point d’être grincheuse! L’argile vous oblige à avoir beaucoup plus de conviction dans vos tirs car les rallyes sont longs et servent inefficaces. Cela faisait défaut dans son jeu car son mouvement restait brusque.

La star de Sharapova a continué de monter alors qu’elle recueillait plus de distinctions. Après son ascension à Wimbledon, l’US Open est arrivé en 2006 et l’Open d’Australie en 2008. Cependant, le titre de Roland-Garros est resté illusoire alors qu’elle luttait pour terminer son grand chelem en carrière.

Son meilleur résultat à Roland Garros est venu en 2007 alors qu’elle se rendait en demi-finale. Cependant, une blessure radicale allait changer le cours de sa carrière.

Qu’est-ce qui a changé après la blessure de 2008?

Sharapova a subi une grave blessure à l’épaule en 2008. Après s’être retirée de plusieurs tournois, sa carrière a déraillé alors qu’elle quittait le top 100.

Elle a subi des bouleversements dévastateurs au Wimbledon et à l’US Open. Comme elle comprenait la réalité que son service pourrait ne jamais être le même, la Russe avait d’autres objectifs en tête: elle voulait terminer un grand chelem en carrière. Cependant, dans le processus, l’argile est devenue sa surface dominante.

Le vent du changement a commencé à souffler en 2011 lorsqu’elle a engagé le japonais Yutaka Nakamura comme entraîneur pour améliorer ses performances. Son accent particulier serait mis sur l’Open de France.

Quels étaient ses problèmes sur terre battue?

Maria s’est autrefois qualifiée de «vache sur glace», faisant référence à ses performances sur terre battue. À 1,88 mètre de haut, elle glissait souvent et perdait l’équilibre sur les courts en terre battue.

Des exercices d’entraînement répétés visaient à abaisser son centre de gravité. Elle a également travaillé sur sa couverture judiciaire et son endurance. Une force accrue a également été la clé de sa forte insurrection sur les courts en terre battue.

Les retours ont montré en peu de temps. Elle a atteint les demi-finales de l’Open de France en 2011. En 2012, elle a terminé le travail inachevé et a décroché le titre à Roland Garros. Elle a de nouveau été finaliste en 2013 tandis qu’une autre victoire au titre est survenue en 2014.

Tout cela venait d’une conviction qu’elle pouvait s’améliorer. Cela provenait également de la capacité de s’adapter aux circonstances changeantes. Un service plus faible signifiait que les courts en dur n’étaient plus sa suite la plus forte, alors elle a déplacé son plan de match vers une surface qui ne vous demandait pas un jeu de service très solide.

Cet esprit combatif a fait de Maris Sharapova l’une des plus grandes joueuses de tennis à avoir jamais existé.