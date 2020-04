“De grandes chances pour l’Open d’Italie d’être reprogrammé en 2020”

Open de Rome est l’un des tournois les plus importants du monde du tennis et la volonté de la direction de la FIT (Fédération italienne de tennis) est de trouver une autre date qui puisse satisfaire les organisateurs, les joueurs et la foule. Le président de la fédération italienne de tennis Angelo Binaghi, après quelques notes publiées sur le site officiel de la Fédération, a souhaité clarifier sa position sur la question: “L’Open d’Italie n’a été suspendu et reporté.

Nous sommes en contact étroit avec les institutions internationales qui régissent le monde du tennis, en particulier ATP, qui a un président-directeur général italien. Je pense qu’il y a une très forte convergence entre les intérêts des joueurs, l’association qui les représente et les intérêts de notre Fédération et ceux des Masters 1000.

La chance du tennis est qu’il n’est pas un sport d’équipe, un sport de contact. C’est un sport qui se joue en plein air. “Cela vaut donc à la fois pour la reprise des activités localement et internationalement. Dès que la lumière au bout du tunnel sera à nouveau vue, ATP et WTA reprogrammeront le calendrier international à partir du Masters 1000.

Je pense qu’il y a de fortes chances que le tournoi de Rome soit reprogrammé en 2020. Nous voudrions organiser Rome entre septembre et octobre, avant ou après Roland Garros, comme c’est logique. La saison sur terre battue puis celle sur surfaces rapides seront reprogrammées de manière uniforme.

“Pour ce faire, nous sommes également disposés à évaluer une hypothèse novembre-décembre en fin de saison, peut-être en intérieur sur des surfaces rapides. Mais notre priorité est septembre-octobre. Changer de ville aussi? Si nécessaire, pour faire l’Open d’Italie.

C’est déjà arrivé dans l’histoire: Nicola Pietrangeli a remporté le tournoi lors d’une édition qui s’est déroulée à Turin. Mais je le répète: notre priorité est Rome, septembre-octobre, sur des courts en terre battue. ” Certes, une situation très controversée, qui ne prend pas beaucoup en compte les besoins des détenteurs de billets.