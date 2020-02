de la Sibérie aux USA

Les parents de Maria Sharapova ont aidé leur fille blonde à surmonter chaque obstacle jeté sur la route de son rêve, en devenant une joueuse de tennis. Maintenant, Sharapova a mis fin à sa carrière prolifique au cours de laquelle elle a remporté cinq tournois du Grand Chelem.

Tout a commencé au Bélarus, où Yelena Sharapova est tombée enceinte de son mari Yuri, mais une catastrophe nucléaire bien connue a déclenché une décision soudaine des parents de Sharapova. «Mes parents vivaient en Biélorussie, ma mère était enceinte de moi, juste au moment où Tchernobyl était arrivée, et à cause de Tchernobyl, à cause de notre proximité avec les radiations, mes parents ont fui en Russie, en Sibérie, et c’est où je suis né”.

a déclaré Sharapova lors du podcast Superwomen avec Rebecca Minkoff. «Quand je suis sorti de là, j’avais 2 ans. Nous avons déménagé à Sotchi, une ville qui venait d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver il y a quelques années, mais ce fut un changement complètement différent dans ma vie », a poursuivi Maria.

Par conséquent, Sharapova a fait ses premiers pas dans le monde du tennis à Sotchi, mais son tremplin vers le succès se tenait dans un autre endroit, à des milliers de kilomètres de là, et celui qui l’a aidée à accomplir cela n’était autre que son père.

«Alors à 6 ans, après avoir commencé à jouer au tennis, mon père a voulu développer mon rêve de tennis en déménageant aux États-Unis, ce que tout le monde a recommandé parce qu’il n’y a pas d’infrastructure, il n’y avait pas d’entraîneurs, il n’y avait aucun moyen de développer cela. sport particulier à cette époque, ils voulaient donc bouger ».

Dit Sharapova. Malheureusement, le départ de la Russie a eu un inconvénient important, mais cela en valait la peine pour le vainqueur du Grand Chelem à 5 reprises. “Ma mère n’a pas déménagé avec nous pendant les deux premières années. Donc, je n’ai pas eu cette relation avec ma mère pendant ces deux années, ce qui est probablement la partie la plus difficile de cela.

Mais au cours de ce voyage, j’avais envie d’entrer dans une nouvelle culture et de faire quelque chose… J’adorais jouer au tennis, j’adorais ça. J’étais entouré de tant d’enfants qui avaient la même passion que moi et j’apprenais une nouvelle langue ».

dit-elle. «J’ai déménagé ici sans connaître un mot d’anglais, seulement comment dire mon nom. Cela s’est développé dans cette carrière ». Maria Sharapova a conclu.