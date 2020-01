de l’origine à Roger Federer et Serena Williams

En 108 ans d’histoire, l’Open d’Australie a vu de nombreux événements, même dramatiques, mais il est finalement devenu l’un des événements sportifs les plus avant-gardistes de la scène sportive internationale: de ses origines à Roger Federer, Novak Djokovic et Serena Williams.

Les incendies qui ravagent l’Australie aujourd’hui ne sont que les derniers d’une série d’événements auxquels le tournoi a assisté, pour le meilleur ou pour le pire. Connu à l’origine comme Championnats d’Australasie, puis les Championnats d’Australie en 1927 et, enfin, l’Open d’Australie, il a vu sa première édition en 1905 avec le simple messieurs.

Ce n’est qu’en 1922 qu’il y a eu aussi la première édition du simple féminin. À partir de 1905, le tournoi a été organisé dans cinq villes australiennes et deux villes de Nouvelle-Zélande: Melbourne, Sydney, Adélaïde, Brisbane, Perth, Christchurch et Hastings.

Ce n’est qu’en 1972 que le tournoi a été transféré au Kooyong Lawn Tennis Club de Melbourne. Au cours des années, le tournoi a traversé deux guerres mondiales et une génération phénoménale de joueurs de tennis australiens, tels que Jack Crowford, Rod Laver, Ken Rosewall, Roy Emerson, Margaret Smith, Nancye Wynne et Evonne Goolagong.

À partir de 1969 avec le début de l’ère ouverte, l’Open d’Australie a eu lieu à Brisbane. Cependant, en raison de la distance, de la date peu pratique (à Noël ou du Nouvel An) et du très bas prix, de nombreux meilleurs joueurs n’ont pas participé au tournoi avant 1982.

Pendant l’Open Era, le tournoi a été disputé sur gazon, until 1988 , lorsque le tournoi s’est déplacé dans la zone maintenant connue sous le nom de Melbourne Park. Ce changement a donné une nouvelle vie à l’Open d’Australie: au départ, la nouvelle surface était le Rebound Ace et les nouveaux implants étaient futuristes, avant de passer aux terrains durs modernes d’aujourd’hui.

Au cours des années 90 et 2000, le tournoi est devenu l’un des plus avancés technologiquement, avec trois courts avec un toit rétractable, une excellente réception pour les médias, la foule et les fans et toutes les commodités nécessaires conçues pour tout le monde, fans ou joueurs.

Aujourd’hui, grâce aux investissements technologiques et à l’hospitalité, mais aussi grâce aux triomphes de Roger Federer, Novak Djokovic et Serena Williams, le tournoi jouit d’un statut plus élevé que de nombreux autres événements sportifs, et je ne parle pas seulement de tennis. Un événement qui fait bouger les grandes entreprises et qui fait vibrer et divertir toutes les parties concernées.