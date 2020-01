de Margaret Smith à Novak Djokovic

De Margaret Smith et Roy Emerson à Novak Djokovic et Roger Federer: tous les principaux chiffres et records de l’Open d’Australie, le premier Slam saisonnier. À propos du record masculin, Novak Djokovic détient le record de titres masculins en simple (7: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019), tandis que Roy Emerson détient le record de titres consécutifs remportés (5, de 1963 à 1967).

Adrian Quist détient le record de titres en double masculin (10: 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950), tandis que Harry Hopman et Colin Long sont ceux qui détiennent le record de titres gagnés par un homme en double mixte (4, Hopman en 1930, 1936, 1937, 1939, Long en 1940, 1946, 1947, 1948).

Avec 13 titres (3 en simple masculin, 10 en double masculin), Adrian Quist est l’homme le plus titré de l’histoire de l’Open d’Australie. À propos du record féminin, Margaret Smith détient le record du simple féminin (11 titres: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973); Smith détient également le record de titres consécutifs remportés (7: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966).

Thelma Coyne Long détient le recod des titres gagnés en double féminin (12: 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958), tandis que Daphne Akhurst, Nell Hall Hopman, Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long détiennent elles-mêmes le record de titres remportés par une femme en double mixte (4, Akhurst en 1924, 1925, 1928, 1929, Hall Hopman en 1930, 1936, 1937, 1939, Wynne Bolton en 1940, 1946, 1947, 1948 et Coyne Long en 1951, 1952, 1954, 1955).

Avec 20 titres (6 en simple féminin, 10 en double féminin et 4 en double mixte), Nancye Wynne Bolton est la femme la plus titrée et la joueuse de tennis la plus titrée de l’histoire de l’Open d’Australie.

À propos des chiffres: Ken Rosewall est le plus jeune joueur à remporter le simple messieurs (en 1952, à 18 ans et 2 mois), tandis que Martina Hingis est la plus jeune joueuse à remporter le simple femmes (en 1997 à 16 ans et 4 mois) .

Ken Rosewall est également le joueur le plus âgé à avoir remporté le simple masculin (en 1972 à 38 ans et 8 mois), tandis que Thelma Coyne Long est la plus ancienne joueuse du double féminin (en 1954 à 35 ans et 8 mois).

Horace Rice est la plus ancienne joueuse de tennis à avoir remporté un titre (le double masculin de 1923 à 52 ans), tandis que Mirjana Lučić-Baroni est la plus jeune joueuse à avoir remporté un titre (le double féminin de 1998, à 15 ans) -old et 10 mois).

La finale 2012 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal est le match le plus long de l’histoire de l’Open d’Australie (5 heures et 53 minutes).