De Miñaur réfléchit sur la situation du coronavirus

Alex de Miñaur reste tranquille Espagne en attendant le retour de l’action. Il est fréquemment vu sur différents réseaux sociaux, téléchargeant toutes sortes de défis qui démontrent son esprit de compétition. Il ne semble pas un secret que l’Australien veuille revenir le plus tôt possible, mais en même temps il est parfaitement conscient des difficultés que cela implique. De Miñaur a discuté avec ESPN et a réfléchi à la situation actuelle:

“C’est très difficile en ce moment. Peut-être qu’en Espagne, dans deux semaines, la quarantaine est levée et nous pouvons quitter nos maisons et ainsi de suite. Ce qui se passe, c’est que ce virus envahit le monde dans différents États; un pays peut être guéri, mais Qu’en est-il du reste des pays? ” Ça caractère global que le sport de la raquette a est, en même temps, sa faiblesse pour faire face à ce problème, comme le souligne à juste titre Alex.

“Il est très difficile pour l’ATP de décider de commencer un tournoi si tout le monde n’est pas en bonne santé. Ils ne peuvent pas commencer un tournoi si, par exemple, les joueurs de tennis aux États-Unis ne peuvent pas voyager. C’est ce que vous devez penser et c’est pourquoi je pense c’est peut-être il n’y aura pas de tennis jusqu’à l’année prochaine“

C’est aussi une situation totalement nouvelle pour Demon, qui souligne le rôle important que son psychologue Il joue au sein de son équipe (et plus dans cette situation): “C’est une nouvelle situation pour moi, à laquelle je n’ai pas l’habitude. Je vais devoir faire beaucoup de travail avec mon psychologue. En ce moment je prends une pause pour parler à lui, passer ces jours de confinement le mieux possible. Je fais du physique tous les jours, je parle à mon équipe pour voir ce que nous pouvons faire. Je dois avoir un esprit sain. Quand tout ce confinement est terminé et que nous pouvons commencer l’entraînement sans savoir quand il y aura un objectif Quand y aura-t-il encore un tournoi, je devrai à nouveau parler à mon psychologue pour me préparer à ce moment de la meilleure façon possible. ”

D’autre part, et sur un ton plus détendu, de Miñaur était en charge de répondre aux différentes courtes questions posées par ses followers sur les sujets suivants:

Next Next Gen pour gagner un Slam: “C’est un sujet intéressant. Beaucoup d’entre nous sont assez proches, mais si je dois garder un nom, je dirai Félix.”

Sur qui est le plus favorisé par cette suspension: “Nous devrons le voir quand tout recommencera. Peut-être que cela nous aide un peu plus les jeunes parce que nous avons du temps de notre côté, mais cela reste à voir.”

Une joueuse de tennis sud-américaine se démarque aujourd’hui: “Il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont fait une très bonne année, également l’année dernière. Pour le moment je choisirais Cristian Garin, qui, si je ne me trompe pas, a trois titres et n’a rien fait pour atteindre la finale à Rio, il est autour du 18 du monde “.

Qu’avez-vous fait avec votre premier salaire: “Je ne me souviens pas très bien car au tennis, cela peut être le prix de n’importe quel Futures, donc je l’ai normalement utilisé pour payer les dépenses de la semaine, rien d’important. Je peux dire que j’ai toujours aimé les voitures, donc qu’avec une autre partie j’ai pu acheter une vieille Mini, de 73, un de mes bijoux. Petit à petit je la restaure, pour voir si la quarantaine se termine pour la laisser bien prête.

Enfin, il a souligné qu’il se sentait “70% australien, 25% espagnol et 5% uruguayen. En Uruguay, je n’ai été que deux fois dans ma vie, j’aimerais bien y rester beaucoup plus longtemps mais jusqu’à présent je n’en ai pas eu l’occasion “.

