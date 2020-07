De nombreux événements récents ont bien fonctionné, mais on n’en parle pas

L’Américain Sam Querrey dit qu’il y a eu plusieurs événements de tennis d’exhibition qui ont eu lieu ces dernières semaines, mais la réussite de ceux-ci n’est pas mise en évidence alors que les gens se concentrent uniquement sur l’événement Adria Tour infructueux.

Sam Querrey et Tennys Sandgren sur le prochain événement de Géorgie qui sera joué avec les fans

Querrey, classé n ° 45 au monde, a parlé au magazine Forbes du prochain événement de tennis ce week-end en Géorgie qui se tiendra avec un nombre limité de fans.

« Nous ne sommes pas très fervents, nous ne sortons pas pour des soirées de joueurs. Allaient [from the] hôtel aux tribunaux. Je ne pense pas que le tennis puisse simplement rester à l’écart et attendre un vaccin. Je pense qu’il existe un moyen de revenir de manière sûre et appropriée et je sais que l’Adria Tour de Novak n’a pas fait un excellent travail et c’est la seule chose dont on parle.

J’ai joué deux événements en Californie sans fans. Nous en avons fait un le week-end dernier à Miami. Les femmes ont fait un gros match à Charleston et il y a donc eu un tas d’événements qui ont très bien fonctionné avec peu ou pas de fans et dont on ne parle pas, ce qui est regrettable ».

Un autre pro du tennis américain qui sera présent à l’événement en Géorgie est le numéro 55 mondial Tennys Sandgren, déclare: «Nous n’allons pas sortir en club et nous n’allons pas à des concerts et nous allons essayer d’être intelligents à ce sujet et suivez certaines des lignes directrices et soyez prudent tout en sortant un peu dans le monde et en ne restant pas chez nous.

Nous essayons de garder le sport en mouvement tout en étant intelligent. Nous n’avons pas vraiment prouvé le contraire si cela va fonctionner ou non, mais nous espérons que cela fonctionnera. Nous verrons ce qui se passera. « La DraftKings All-American Team Cup en Géorgie se déroulera du 3 au 5 juillet.

Il mettra en vedette certains des hommes américains les mieux classés au monde en compétition lors du tournoi. Sam Querrey a été classé au 11e rang mondial et a remporté 10 titres en simple en carrière. Sa meilleure performance en majeur est survenue aux Championnats de Wimbledon 2017, où il a atteint les demi-finales.

Tennys Sandgren a été classé au 41e rang mondial et a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2018 et 2020.