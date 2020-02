Serena Williams recherche le record du slam qui appartient toujours à Margaret Smith, mais la recherche n’a pas encore abouti. À l’Open d’Australie 2020, les choses peuvent sembler positives: début janvier, elle a remporté son 73e titre en carrière, après près de trois ans depuis la dernière fois.

Le tirage au sort de l’Open d’Australie semblait parfait pour son arrivée en finale, mais au troisième tour, elle a été sensationnellement éliminée par Qiang Wang. Après la maternité, Serena a touché son 24e chelem quatre fois, mais quatre fois ses rêves ont été brisés.

Deux fois à Wimbledon et deux fois à l’US Open, en 2018 et 2019. Si en 2018, il était impossible de gagner contre deux autres adversaires physiquement en forme, la saison dernière était la pression pour ruiner ses plans de conquête. Et peut-être que cela s’est également produit dans cette édition de l’Open d’Australie.

Contre Wang, elle a perdu un match qu’elle gagnerait cent fois. De quoi Serena Williams a-t-elle besoin pour obtenir le record du Slam? L’Américaine a déclaré que sa performance à Melbourne n’était pas professionnelle et son entraîneur Patrick Mouratoglou a décrit l’état des lieux, et il a dit qu’à Roland-Garros, elle aurait une nouvelle opportunité: «Nous devons accepter le fait que cela ne fonctionne pas.

Peut-être revenir avec un angle différent, une stratégie différente et des objectifs différents pour qu’elle puisse y arriver. Elle se sent positive, elle se sent aussi négative parce que c’est un échec quand elle ne gagne pas un Grand Chelem. Elle n’est pas si loin, mais nous devons changer quelques choses.

Son niveau est assez bon, mais nous devons comprendre ce qui se passe. Il y a une grande différence entre atteindre une finale et en gagner une “, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, Serena, 38 ans, a encore trois tournois à jouer en 2020, avec autant de chances de victoire.

Selon ses propres déclarations, elle devrait jouer au moins jusqu’en 2021, date à laquelle elle et Roger Federer auront 40 ans, mais qui sait ce qui se passera si elle obtient déjà le record cette année? Serena est toujours une favorite dans chaque Slam: son entraîneur et elle trouveront-ils la clé du 24e succès?