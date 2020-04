DÉBAT | Juan Martín del Potro contre Stan Wawrinka: qui est le meilleur?

Ces derniers jours, de nombreux débats font leur apparition sur Twitter pour tuer un peu le temps que nous passerons sans tennis à cause de la pandémie de coronavirus et depuis l’écriture de Punto de Break (à la maison, bien sûr), nous avons voulu participer à un débat plus que Il est intéressant de noter qu’une des nuits passées est arrivée dans notre groupe WhatsApp et cela a provoqué beaucoup de commentaires et une certaine indécision entre nous tous. Le débat lui-même est, entre Juan Martin del Potro y Stan Wawrinka, qui est meilleur?

D’une part, nous avons l’Argentin, vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem (Federer, à l’US Open 2009) et d’un Masters 1000 (Indian Wells 2018, également Federer), pour un total de 22 titres. Se démarquant dès son jeune âge, sa carrière a été marquée par des blessures, aux poignets et dernièrement, au genou. Juan Martín est devenu le numéro 3 mondial, mais il a traversé la salle d’opération quatre fois pour soigner ses poignets battus, ce qui a affecté son coup de revers, qui a dû changer dans sa mécanique de frappe, et deux fois dans son genou droit.

De l’autre côté du ring se trouve le Suisse. Il est allé un peu sur la pointe des pieds dans ses premières années de carrière (son deuxième titre n’est arrivé qu’à 24 ans) et après plusieurs tournois ATP 250, il a surpris tout le monde en remportant l’Open d’Australie en 2014. De là, le Suisse est devenu homme de grands rendez-vous et bien qu’il “ne” possède que 16 titres, trois d’entre eux sont le Grand Chelem (deux remportés par Djokovic et un par Nadal) et l’autre par Masters 1000 (Montecarlo 2014, remporté par Federer), ce qui lui fait prix enviables, ayant également été numéro 3 dans le monde.

Sans plus tarder, nous allons avec les notes et les arguments de chaque éditeur pour le débat.

Diego Jiménez.

Choix: DEPUIS LE POULET.

Il ne fait aucun doute que les trois titres suisses du Grand Chelem sont la démonstration claire d’un énorme potentiel. Mais le record de Del Potro dans ce domaine ne rend pas justice à son jeu. Le tandilense a eu une odyssée de blessures et a réussi à remporter 22 titres (16 de Stan), être numéro 3 mondial (comme le Suisse), remporter un Masters 1000 (également Wawrinka), être la clé de la Coupe Davis a gagné par l’Argentine après avoir réapparu d’une blessure très grave, obtenant deux médailles olympiques et transmis des sentiments de puissance brutale et de solvabilité; Imaginez ce que vous auriez fait si votre carrière n’avait pas été interrompue à maintes reprises. Juan Martín, en pleine condition physique, est battable par très peu de joueurs, tandis que Wawrinka a des hauts et des bas émotionnels qui le rendent un peu moins régulier. Et pour conclure, deux faits: Del Potro domine le face à face entre eux 4-3. Contre Big3, l’Argentin a remporté 17 matches, tandis que Wawrinka, 12.

Rubén Pérez.

Choix: WAWRINKA.

Je pense qu’il est juste de s’en tenir à ce qui a été montré sur le court et à ce qui a été montré ou pourrait être montré tout au long d’une carrière de tennis. De ces locaux, Stan Wawrinka est, je crois, fermement supérieur à Juan Martín del Potro. L’Argentin sans blessures graves comme celles qu’il a subies? On peut penser que cela aurait été mieux que le Suisse. Mais dans une analyse de tennis, il est nécessaire d’inclure non seulement des capacités techniques mais aussi des capacités mentales et physiques. Et Tandil dans cette section n’a pas été à la hauteur, tandis que Stan a été un moteur diesel qui a gagné des points au fil de sa carrière. Dans les records de piste, ils sont même dans les lignes générales, bien que les trois titres du Grand Chelem et les 4 finales totales des Suisses pour un titre et une autre finale dans la compilation mondiale de l’Argentine laissent la balance à mon avis en faveur du joueur de tennis européen. Dans le domaine purement du tennis, les deux sont des joueurs avec un punch louable, Stan plus imprévisible, Juan Martín plus solide et stable.

Alejandro Arroyo.

Choix: WAWRINKA.

Il existe des arguments pour décider le contraire et en aucun cas on ne peut conclure que celui qui choisira l’un ou l’autre sera une subjectivité pécheresse ou des arguments hautement réfutables. Non. Nous parlons d’un débat très homogène, qui implique une charge hypothétique évidente par rapport à la santé de l’Argentine. Mais de la même manière que la mentalité est un facteur qui implique une condition sur “si j’avais une autre tête”, le problème de l’Argentin est que son physique est très peu adaptable au tennis actuel. C’est un physicien fragile, qui lui a fait manquer 18 tournois du Grand Chelem, et ce n’est pas malchanceux. Il n’est pas non plus vrai qu’un esprit impressionnant est né ou a émergé pour donner d’autres opportunités que les autres joueurs de tennis n’avaient pas et abandonnées après de graves blessures. C’est pourquoi nous devons tout peser comme des forces et des faiblesses. Au niveau du tennis, je pense que Stan Wawrinka et Juan Martín del Potro sont des joueurs de sphères similaires, avec un point plus compétitif en Argentine, à mon avis. Mais je pense que Stan Wawrinka a réussi, surtout depuis 2013, à être le meilleur joueur possible, à être physiquement plus continu, à être un joueur d’une immense grandeur et à obtenir trois tournois du Grand Chelem à l’ère “ Big3 ”, quelque chose de formidable.

Fernando Murciego.

Choix: DEPUIS LE POULET.

Deux grands joueurs, tous deux plongés dans une très mauvaise étape pour entrer dans l’histoire, mais avec plusieurs pages glorieuses en leur possession. Dégageant les compétences de chacun, je pense que l’Argentin est un joueur de tennis plus complet, plus capable de faire de son mieux sur toutes les surfaces, en plus d’un profil plus régulier dans le circuit tant que les blessures le respectaient. Partant du fait que le débat est très dur, je vais rester avec Del Potro pour une raison très personnelle, le sentiment que je prendrai de chacun le jour où la raquette sera suspendue. Wawrinka sera quelqu’un qui a gagné bien plus que ce que nous aurions pu imaginer; Del Potro sera quelqu’un qui a gagné beaucoup moins que tout le monde ne le pensait. Le destin capricieux a donné et pris les deux, mais il est passé de cruel à celui de Tandil.

José Morón.

Choix: WAWRINKA.

Avec ce débat mon cœur est divisé d’une certaine manière, car ce sont deux joueurs de tennis que j’aime. Avec Del Potro, nous avons la question «Qu’est-il advenu de lui sans ces blessures? Depuis que j’étais jeune, je visais à marquer une époque et toutes ces blessures nous empêchaient de voir le niveau réel qui aurait pu être affiché. Il est possible que Juan Martín soit un joueur de tennis plus complet en termes de tirs importants (servir, à droite) mais ce que Wawrinka a, c’est que sa force mentale est si grande qu’elle fait une différence dans un sport comme le tennis. En toute confiance, Stan est capable de battre n’importe qui s’il a le jour et cela se traduit par les trois tournois du Grand Chelem qu’il a. Pour cette raison, je dirais que globalement et en mettant tous les ingrédients sur la table, Wawrinka est légèrement meilleur à cause de la mentalité animale qu’il a et à cause de l’énorme revers que la vie lui a donné.

Carlos Navarro.

Choix: WAWRINKA.

Personnellement, j’ai beaucoup plus de prédilection pour la Torre de Tandil. Toute sa carrière sportive montre une volonté incroyable; c’est la définition même de la résilience. Cependant, si nous laissons de côté le contexte émotionnel, Stan Wawrinka est le plus proche d’être “le grand cinquième”. Sur la base du fait qu’à son meilleur niveau, l’un ou l’autre peut concourir et gagner contre le Big-3, Stan a atteint les grandes étapes avec plus de cohérence (oui, les blessures de Delpo ont influencé, mais nous ne pouvons pas nous permettre conduit par le what ifs) et une fois là le piston n’a pas chuté physiquement ou mentalement. La différence entre deux tournois du Grand Chelem (et la manière d’y parvenir, en laissant toujours Djokovic sur la route) est trop difficile à ignorer. Qu’après son irruption Stan ait montré sa grandeur de manière plus continue me fait opter pour lui, quoique comme je le dis, légèrement.

Carlos Molins.

Choix: WAWRINKA.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont deux grands joueurs de tennis, mais en général Wawrinka a accompli plus que Del Potro dans toute sa carrière de tennis. Que se serait-il passé si Del Potro n’avait pas eu autant de blessures? Eh bien, cela aurait pu le dépasser, mais ce n’était pas le cas. Wawrinka a été un gars qui a réussi à battre Nadal ou Djokovic lors d’une finale du Grand Chelem, ce que très peu de joueurs de tennis pourront dire. De plus, le bien de Stan s’il a sa journée a montré qu’il peut battre n’importe qui, tandis que Del Potro jouant des matchs extraordinaires, n’a pas toujours réussi à gagner.

Carlos Coll.

Choix: WAWRINKA

Si nous unifions les notes dans un seul tableau, nous obtenons les résultats suivants:

Wawrinka, avec 52 points en moyenne et six rédacteurs en sa faveur, remporterait le débat entre les deux en tant que meilleur joueur de tennis bien que Del Potro ait obtenu 51,75 points en moyenne, très proche du Suisse, avec le vote positif de deux rédacteurs. Comme vous pouvez le voir, un débat et un vote très serrés et c’est que même si le record de Stan est meilleur, la performance que Juan Martín a offert depuis le début de sa carrière et comment il a réussi à se remettre encore et encore des problèmes physiques qu’il a eus Cela vous fait également obtenir une très bonne note.

Il est temps que vous donniez maintenant vos notes et votre opinion. Selon vous, qui est meilleur que le duel Wawrinka-Delpo?

