DÉBAT | Stefanos Tsitsipas contre Alexander Zverev, qui est le meilleur?

Il semble que le débat de la semaine dernière pour savoir qui vous a semblé être le meilleur, que ce soit Del Potro ou Wawrinka, a été suffisamment accepté, ce qui nous a encouragés à faire un autre débat, cette fois sur deux membres de la soi-disant génération suivante. Nous avons choisi Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas. Deux garçons qui ont déjà remporté des titres importants et qui, dans une plus ou moins grande mesure, ont déjà commencé les phases finales des Grands Chelems et sont appelés à chercher le témoin du Federer, Nadal et Djokovic à leur retraite. Une représentation de la salle de rédaction de Punto de Break que nous avons divisée pour voter qui nous pensons le mieux. Nous commençons.

Diego Jiménez.

Choix: TSITSIPAS

Je considère Zverev comme un grand joueur de tennis, mais je pense qu’il a trois gros problèmes. L’un d’eux au niveau technique, avec un deuxième service qui est le martyre et un droit avec lequel il pèche passivement, montrant une grande difficulté à tirer en parallèle avec l’agressivité. L’autre est au niveau tactique; Sascha doit être beaucoup plus agressif, travailler le jeu sur le net et dicter le point. Ces deux émanent peut-être du troisième problème; sa difficulté à évoluer et à sortir de sa zone de confort. Au contraire, chez Stefanos, je perçois un joueur total, aussi efficace qu’il est précieux, plein d’ardeur guerrière, de faim compétitive et d’amour pour ce sport. Il est audacieux et son objectif est de faire l’histoire. Tout sera laissé pour y parvenir. Il n’y a pas de trous majeurs dans son tennis et on a l’impression qu’il peut continuer à s’améliorer. Le 5-1 présenté en face à face, clarifie davantage ma position.

Alejandro Arroyo

Choix: ZVEREV

Mon avis ne répond pas aux coups ou au niveau tennis ou lequel des deux j’aime le plus. Je Zverev il y a longtemps que j’ai commencé à le voir comme un joueur différent de ce qui avait été prévu pour lui. Pour moi, il n’est ni un successeur ni un héritier du «Big3», ce qui l’a conduit sur le chemin de l’amertume. Sascha est “un Wawrinka” pour moi. Il faudra du temps pour déterminer sa place sur le circuit et son type d’étape dans laquelle il se comporte le mieux, mais je pense qu’il a ce mélange de tennis et d’ego pour mieux performer dans les grands tournois, même si ses résultats en Grand Chelem sont très médiocres. Cela prendra du temps mais son destin, je pense, est d’être un joueur de grands jeux et de peu de régularité. Avec Tsitsipas j’ai beaucoup de doutes, il y a quelque chose qui ne me convainc pas, il n’a pas assez pour être un dominateur, même s’il est très complet. Bien que H2H soit si défavorable aux Allemands, s’ils se croisaient en finale, je parierais sur Zverev.

Rubén Pérez.

Choix: TSITSIPAS

Un choc des styles entre ces deux épées, deux des plus pointues de la scène tennis actuelle et surtout dans les années à venir. Je considère que le Grec recèle un plus grand potentiel dans son tennis en raison d’une plus grande polyvalence tout au long de son jeu. Son schéma est beaucoup plus varié, il a cette capacité à surprendre que l’Allemand ne se présente pas. Tsitsipas beaucoup plus explosif, plus habile dans la main que Zverev, meilleur sur le filet, varie plus avec le revers, et joue plus avec les angles et les hauteurs, ne recherchant pas autant de puissance que Sascha, qui atteint souvent son seul argument solide . Ce sont deux joueurs de tennis avec beaucoup de caractère, mais Hellen semble être plus accompli maintenant que l’Allemand, plus mature et avec des idées plus claires, s’appuyant davantage sur son tennis. C’est un plus qui me fait sans aucun doute le choisir.

Carlos Navarro.

Choix: ZVEREV

Je pense que nous savons tous très bien quels sont les problèmes de Zverev. Des creux impressionnants qui proviennent d’un manque de confiance inexplicable. Et je dis inexplicable parce que Sascha est le joueur prototype destiné à dominer les prochaines époques: assez grand pour avoir un service dévastateur, assez mobile pour s’adapter à toutes les phases du jeu. Si vous ajoutez à cela un revers d’élite mondiale et un physique non négligeable, en théorie, vous avez quelqu’un qui devrait être le numéro un du classement. Zverev doit, avant tout, donner une dimension de plus à sa droite. C’est là que va son futur compte Grand Chelem; Avec un gars dont le plus gros problème est la confiance en soi et non ses qualités de tennis, nous savons que nous avons un problème avec une solution. Avec Tsitsipas, cependant, le contraire m’arrive. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut, qui lui laisse sa vie, en plus d’être complet au tennis, il couvre bien toutes les parties de la piste et je pense qu’il sera polyvalent à l’avenir. Cependant, parfois je le vois manquer de ce coup dominant et explosif qui lui rapportera des points gratuits à l’avenir et le cimentera comme le meilleur. Oui, je sais que H2H est défavorable, mais je fais toujours confiance à Zverev comme le meilleur joueur de tennis parmi ses contemporains.

José Morón.

Choix: TSITSIPAS

Nous sommes confrontés à deux des meilleurs jeunes de la dernière génération et avec un handicap évident dans chacun d’eux. Bien que Zverev soit plus complet au niveau du jeu, sa fragilité au niveau mental fait vaciller le reste de son tennis. C’est quelque chose que nous voyons très fréquemment en Grand Chelem, où il a de très grosses périodes de déconnexion dans les matchs. Tsitsipas est beaucoup plus stable au niveau de la tête, mais non sans trop se vanter, mais cela signifie peut-être qu’il peut avoir de meilleures performances en Slams, jusqu’à ce que l’Allemand apprenne à gérer cela. Le point le plus faible du Grec est le reste, où il doit clairement s’améliorer s’il veut faire ce pas en avant dans les tournois majeurs. Dans le reste, il est un joueur d’un niveau remarquable et même exceptionnel, car avec son physique et ses conditions, il a du bois pour faire de grandes choses. Je reste avec lui dans ce duel et c’est que même si Sascha, quand il était plus jeune, visait plus haut, il a été coincé par sa “mauvaise tête” et je pense que Tsitsipas est aujourd’hui un meilleur joueur que l’Allemand.

Ceci est le résumé de nos votes.

Lors de notre vote, le libellé de Punto de Break opte pour le grec, qui a une moyenne de 52,4 points lors du vote. L’Allemand n’a plus que 49 points et c’est la partie du physique et de la mentalité qui lui fait le plus perdre car en termes de service et de revers, ils sont très réguliers et même Sascha aurait un petit avantage là-bas.

Il est temps pour vous de parler. Osez-vous donner votre score et choisir lequel des deux vous semble le meilleur?

