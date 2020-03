Début du règne de Roger Federer à Wimbledon

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Dans l’article précédent, nous avions parlé de la carrière de Federer jusqu’en 2002. Puis, est venu 2003: Federer s’est effondré au quatrième tour de l’Open d’Australie contre David Nalbandian, mais de Melbourne à Paris, il a remporté trois titres, à Marseille, Dubaï et Munich.

A Roland-Garros, il est battu au premier tour contre Luis Horna, mais quelques semaines plus tard, il remporte son premier titre sur gazon, sur les pelouses de Halle. C’étaient les répétitions générales. A Wimbledon, Federer a remporté son premier Slam historique.

Le premier des 20, pierre angulaire de son record. À Londres, il a battu Lee, Koubek, Fish, Feliciano Lopez, Schalken, Roddick et, en finale historique, Mark Philippoussis, en trois sets, obtenant pour la première fois la couronne des pelouses londoniennes.

À propos de cette victoire, il a déclaré: “Ce dont je me souviens le plus, c’est que je me suis vraiment fait mal au dos, je pense à mon quatrième tour contre Feliciano Lopez, lors de l’échauffement. Je n’étais pas sûr de pouvoir continuer le match. Mais j’ai joué eh bien, je me suis remis rapidement et puis j’ai aussi atteint la finale de Wimbledon.

Je me souviens quand j’ai eu deux balles de match, j’ai commencé à croire que j’aurais pu être un champion de Wimbledon probablement dans les deux minutes suivantes et quand c’est arrivé, c’était le moment le plus spécial. “C’était un triomphe historique, mérité.

Après le All England Club Federer a remporté deux autres tournois en 2003: Vienne et la Tennis Masters Cup à Huston (maintenant Finales ATP) contre Andre Agassi. Au cours de cette saison, il a remporté 7 titres (sur toutes les surfaces: terrains durs, terrains durs intérieurs, terrains en terre battue et terrains en herbe), y compris son premier majeur et ses premières finales ATP, terminant l’année à la deuxième place du classement ATP. .

Et qu’en est-il de sa tenue et de son look? Compte tenu de son jeune âge (il avait 21 ans à Wimbledon), sa tenue et sa coiffure étaient très différentes de celles d’aujourd’hui! Malgré son année extraordinaire, personne n’aurait pu imaginer que de 2004 à 2007 il a dominé le tennis masculin.