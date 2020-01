Débuts Placid de Tsitsipas, qui est déjà au deuxième tour de l’Australie

Aucun problème pour Stefanos Tsitsipas à ses débuts à l’Open d’Australie. Le Grec était très sérieux devant un Caruso qu’il n’a jamais eu la possibilité d’entrer dans le match, depuis le premier match, où l’Hellénien était à un niveau très élevé, mettant beaucoup de vitesse sur le ballon et solide dans tous les aspects du jeu. 6-0 6-2 6-3 a été le résultat final du match. Tsitsipas défend les demi-finales de l’année dernière et a une image assez compliquée devant lui, donc un début aussi simple sera utile pour gagner en confiance et économiser de la force pour ce qui s’en vient dans les prochains jours.

.