Décès de Frank Froehling, finaliste aux championnats américains de 1963

Frank Froehling, finaliste aux championnats américains de 1963 et membre des équipes vainqueurs de la Coupe Davis des États-Unis de 1963 et 1971, est décédé à l’âge de 77 ans après une longue bataille contre la leucémie. Il est décédé le 23 janvier.

Froehling a atteint la finale du championnat américain en 1963, devenant le premier Américain à atteindre le match pour le titre en huit ans, descendant à Rafael Osuna en finale. Ion Tiriac a remporté l’une des plus grandes victoires de sa carrière lors de la finale de la Coupe Davis de 1971 contre la Roumanie.

Le Froehling, alors âgé de 29 ans, a battu Tiriac 3-6, 1-6, 6-1, 6-3, 8-6 dans le deuxième simple en caoutchouc alors que les États-Unis remportaient l’égalité 3-2. Stan Smith, champion de l’US Open de 1971 et champion de Wimbledon en 1972, a déclaré au site Web de l’ATP Tour sur Froehling “Frank était un gars spécial et un joueur spécial.

Il a remporté un énorme match sous pression contre Ion Tiriac pour que nous remportions la Coupe Davis en 1971. C’était un gars formidable et il a beaucoup tiré parti de son jeu de tennis. “Il a également été demi-finaliste à Roland Garros en 1971 et atteint la finale du double des Championnats américains en 1965 avec Charlie Pasarell.

Froehling a également été deux fois finaliste en double mixte avec des partenaires australiens au championnat majeur en 1962 (avec Lesley Turner) et 1965 (avec Judy Tegart). Il a remporté cinq fois les championnats nationaux de l’USTA Father & Son Grass-Court (1959, 1960, 1962-63, 1965 et 1970), ainsi que les titres de terre battue de 1959 et les titres de dur sur terrain de 1964 avec son père Frank II.

Il a pris sa retraite du tennis professionnel en 1974 et a déménagé en Floride où il est devenu entrepreneur de courts de tennis pendant plus de 40 ans.