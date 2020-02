Décès de Jeanne Evert Dubin, la sœur cadette de Chris Evert

Jeanne Evert Dubin, la sœur cadette de l’ancien no. Le champion du Grand Chelem 1 et 18 fois Chris Evert, est décédé à l’âge de 62 ans en Floride après une longue maladie, selon le site Web de Tennis Threads. Jeanne a été classée aussi haut que non.

42e au monde en 1975 et n ° 9 aux États-Unis seulement en 1974. Elle a atteint le troisième tour de l’US Open en 1973 et 1978. Elle a remporté ses 4 matchs de Fed Cup pour les États-Unis en 1974. Elle a pris sa retraite en 1978 et travaille comme entraîneur au Delray Beach Tennis Center depuis 2002.

Jeanne a épousé le Canadien Brahm Dubin en 1979, un comptable qui avait également travaillé dans le domaine du tennis. Le couple a eu 2 enfants, Eric et Catherine, et plus tard 4 petits-enfants. Dubin, une survivante d’une greffe de rein, est décédée d’un cancer du poumon en 2006 à l’âge de 56 ans.

La nouvelle venait de certaines personnes sur Twitter et il n’y a eu aucun commentaire officiel de Chris ou d’autres membres de sa famille pour l’instant.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Evert pour la perte de Jeanne Evert Dubin.

C’était une merveilleuse joueuse de tennis et une amie de MCB. Les pensées et les prières accompagnent la famille. ❤️🙏 #tennis #chrisevert – MCB Tennis (@mcbtennis) 21 février 2020

Voici une photo du compte Twitter de Chris Evert avec sa sœur au cours des dernières années.

Si fière de ma petite soeur, Clare, dansant au gala Aspen Dancing with the Stars. Super soirée de 2 partages avec #jeanne pic.twitter.com/1vOIdBCXvO – Chris Evert (@ChrissieEvert) 25 juillet 2015